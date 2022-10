Hotel pod Poľanou eviduje počas leta pokles domácich hostí

Detva 14. októbra (TASR) – V tohtoročnej letnej turistickej sezóne eviduje Hotel Grand Vígľaš v Detvianskom okrese výraznejší pokles domácich hostí. Pre TASR to uviedol jeho riaditeľ Tomáš Sokologorský s tým, že počet zahraničných turistov však stúpol.



Pripomenul, že sezónu v tomto roku tak hodnotí pozitívne. Leto bolo podľa neho porovnateľné s rokom 2019. "Sezóny v rokoch 2020 a 2021 boli silnejšie, čo bolo však spôsobené obmedzeniami pri vycestovaní domácich hostí do zahraničia," zdôraznil.



Riaditeľ sa vyjadril aj k energetickej kríze. Spomenul, že ceny energií majú v rámci zmluvy do konca roku 2023. "Preto energetickú krízu zatiaľ nepociťujeme. V rámci šetrenia však optimalizujeme spotrebu elektriny a plynu," podotkol. Od štátu očakáva zastropovanie cien energií. "V cenách, pri ktorých sa dá prežiť. Hlavne, aby tiež bola jasná predstava o pomoci pre podnikateľské prostredie," ukončil.