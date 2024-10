Hotel pod Poľanou mal v lete najviac hostí zo Slovenska

Detva 16. októbra (TASR) - Tohtoročnú letnú turistickú sezónu hodnotí Hotel Grand Vígľaš v Detvianskom okrese pozitívne, podobná bola vlaňajšej. TASR o tom informoval jeho riaditeľ Tomáš Sokologorský s tým, že najviac hostí bolo zo Slovenska. Prišli však aj Nemci či Španieli.



Dodal, že návštevnosť bola s minuloročným letom porovnateľná. Tento rok v júli mali obsadenie na 44, vlani 47 percent. "August bol silnejší, keď to bolo 55 a v minulom roku 43 percent," objasnil s tým, že štandardne prichádzali aj návštevníci z Českej republiky. Boli to aj Poliaci, Američania, Austrálčania i pár jednotlivcov z ostatných krajín.



Počasie podľa neho počas leta akciám prialo. Pocítili to hlavne na hosťoch, ktorí sa zúčastnili na exkurziách a prehliadkach zámku. Ako ďalej uviedol, na firemné akcie však bolo leto slabé. "Toto ročné obdobie nie je zaujímavé ani pre svadobnú klientelu. Skôr ich organizujú v máji, v júni a potom v septembri a októbri," priblížil. Koncom augusta ich síce niekoľko bolo, leto však podľa riaditeľa začína byť na svadby slabé. "Ľudia si pre počasie vyberajú tie chladnejšie mesiace, pretože nechcú mať horúco," zhrnul. Poznamenal, že zisk hotela je porovnateľný s tým, ktorý zaznamenali pod Poľanou vlani.



V minuloročnej letnej turistickej sezóne evidoval hotel nižšiu návštevnosť ako v rokoch, keď bola pandémia nového koronavírusu. Počas nich mali v minulosti hostí najmä zo Slovenska. Spomenul, že dôvodom bola možnosť cestovať kamkoľvek do sveta a bez obmedzení.



Riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec povedal, že na Podpoľaní sa lákadlom tohtoročnej sezóny stal Park zbojníka Paľa Demikáta v obci Klokoč v Detvianskom okrese. "Túto jeseň budeme predstavovať nový lukostrelecký areál v Látkach a rovnako aj dobudovanie náučného chodníka na Čertovej skale v Tuhári," ukončil.