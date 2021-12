Hotel v stredisku Látky-Prašivá je obsadený na 80 percent

Detva 29. decembra (TASR) – Horský hotel pri lyžiarskom stredisku Látky-Prašivá v Detvianskom okrese po uvoľnení opatrení prijíma hostí, obsadenosť hotela je na úrovni 80 percent. Pre TASR to v stredu potvrdil prevádzkar hotela pri lyžiarskom svahu Martin Ľupták s tým, že ubytovaní ľudia fungujú v režime OP.



Ako dodal, u hostí režim OP kontrolujú na začiatku ich pobytu a počas neho ich púšťajú aj do reštaurácie. Tá je súčasťou hotela a dostanú sa do nej iba ubytovaní hostia. V interiéri sa tak podľa prevádzkara pohybujú iba očkovaní a tí, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali. Pripomenul tiež, že v súčasnosti je situácia s rezerváciami izieb pokojnejšia. V platnosti však ostali aj tie, ktoré si turisti objednali počas decembra a ostáva to tak aj v januári. „Po 9. januári klesol počet rezervácií na 10 percent,“ podotkol a doplnil, že ubytovaní hostia majú k dispozícii aj vstup do wellness centra. „Púšťame ich v skupinkách a obmedzenom množstve,“ zdôraznil.



Horský hotel sa nachádza v areáli, ktorého súčasťou sú aj tri lyžiarske vleky. „Záleží od snehových podmienok, koľko ich pustíme do prevádzky,“ zhrnul Ľupták. Lyžiarske stredisko Látky-Prašivá otvorilo zimnú sezónu 11. decembra. U lyžiarov kontrolujú režim OP iba pri kúpe lístka na vlek. „Čo sa týka súčasnej situácie a opatrení, je to lepšie, ako keby sme museli celé stredisko zatvoriť. Dobré tiež je, že pre turistov a návštevníkov areálu môže fungovať okienko na výdaj občerstvenia,“ ukončil.



Lyžiarske stredisko Látky-Prašivá sa nachádza v prostredí Veporských vrchov v nadmorskej výške 950 metrov. Leží neďaleko cesty medzi mestom Hriňová a obcou Kokava nad Rimavicou. V zime okrem lyžovania poskytuje aj bežkárske trate. Okolie v týchto dňoch však môžu využívať aj sánkari a verejnosť na voľné aktivity.