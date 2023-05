Hotelieri sa na stretnutí v Košiciach venujú najmä digitalizácii

Košice 15. mája (TASR) - Technológiám budúcnosti a riešeniam pre rozvoj sektora HoReCa (hotely, reštaurácie, kaviarne) sa v týchto dňoch venujú hotelieri na svojom jarnom stretnutí a konferencii v Košiciach. Ako o tom TASR informovala Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS), súčasťou podujatia sú okrem odborných prednášok a panelových diskusií aj workshopy či výstava.



Témami sú aktuálna situácia v sektore HoReCa aj výzvy v oblasti digitalizácie ubytovacích zariadení a gastroprevádzok na Slovensku. "Zmeny nákupného správania sa návštevníkov, prechod do online priestoru, automatizácia jednotlivých procesov, digitálne riešenia a vyššia kvalita poskytovaných služieb - to sú len niektoré z výziev, ktorým už čoskoro budú čeliť všetci zamestnávatelia, a dokonca i tie najmenšie mikropodniky," uvádza AHRS na svojej webovej stránke.



Na trojdňovom podujatí, ktoré odštartovalo v pondelok, by sa mali zúčastniť desiatky zamestnávateľov z oblasti gastra a hotelierstva. Podľa AHRS ide o najväčšie podujatie pre profesionálov z oblasti hospitality na Slovensku, na ktorom sa stretávajú majitelia a vrcholoví manažéri ubytovacích zariadení či gastroprevádzok, experti z praxe a vystavovatelia. Historicky prvý ročník AHRS zorganizovala v roku 1996.