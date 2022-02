Piešťanská hotelová akadémia sa zapojila do programu Trnavského kraja

Piešťany 22. februára (TASR) – Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch je jednou zo 14 škôl, ktoré sa zapojili do programu Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je zameraný predovšetkým na modernizáciu počítačových učební, mimoškolskú činnosť žiakov a doplnkové vzdelávanie učiteľov vrátane ich finančnej podpory. TASR o tom informoval riaditeľ školy Ladislav Blaškovič.



"Projekt prepája stredoškolské vzdelávanie s praxou. V rámci neho sa uskutočňujú na našej škole tzv. pedagogické kluby, kde preberáme mnohé možnosti praktického vzdelávania a odborného vzdelávania práve v spojitosti s odberateľmi a priamo s praxou," uviedol pre TASR Blaškovič.



Ako doplnil, druhou časťou projektu sú mimoškolské aktivity pre študentov. "Sú realizované v podobe krúžkov, exkurzií a rôznych odborných súťaží medzi žiakmi školy. Týmto nabádame žiakov ku konkurencii medzi sebou a zároveň zisťujeme odborné a praktické zručnosti študentov," informoval riaditeľ akadémie.



V rámci projektu bude v škole vybudovaná aj samostatná učebňa informačno-komunikačných technológií. "V nej budú zabudované softvérové programy v rámci hotelových informačných systémov. Vďaka nim sa budú môcť študenti vzdelávať cez aplikácie hotelového manažmentu," povedal Blaškovič.



Do projektov, na ktoré samospráva získala štyri milióny eur z eurofondov, je od školského roka 2020/2021 zapojených 1128 študentov a 315 pedagógov. "Zameriavame sa na zvýšenie čitateľskej, matematickej či finančnej gramotnosti, ako aj na získanie podnikateľských zručností. Vytvorili sme aj pedagogické kluby, v ktorých sa doplnkovo vzdelávajú pedagogickí a odborní zamestnanci. Finančne ich motivujeme, aby si vymieňali skúsenosti zo zavádzania inovácií do procesov v školách," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.