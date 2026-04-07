Hotely na Zemplínskej šírave a Tokaji boli počas Veľkej noci plné
Hotelieri zároveň hlásia pripravenosť na prvú vlnu víkendových pobytov.
Autor TASR
Michalovce 7. apríla (TASR) - Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu (ZOOCR) Dolný Zemplín hodnotí tohtoročné veľkonočné sviatky ako najúspešnejšie od obdobia pandémie Covid-19. Hlavné ubytovacie kapacity na Zemplínskej šírave a Tokaji boli podľa organizácie v mnohých prípadoch obsadené takmer na 100 percent. Informoval o tom výkonný riaditeľ ZOOCR Dolný Zemplín Tibor Tabak.
„Rekordný medziročný nárast záujmu v prvom kvartáli 2026 o 22 percent sa naplno prejavil práve v sviatočných dňoch. Najväčší nápor zažívali wellness hotely v Kaluži a na Medvedej hore, kde nulová dostupnosť svietila v systémoch už niekoľko dní. Podobná situácia vládla v tokajských viniciach, kde obmedzená lôžková kapacita narazila na extrémny záujem o zážitkovú gastronómiu,“ uviedol Tabak s tým, že najrýchlejšie sa vypredali najmä prémiové služby.
Apríl je podľa ZOOCR obdobím otvárania cyklotrás spájajúcich Zemplínsku šíravu s Tokajom a začiatkom jarných wellness pobytov. Hotelieri zároveň hlásia pripravenosť na prvú vlnu víkendových pobytov. „Apríl je pre nás prechodom k aktívnej turistike. Hostia už nevyhľadávajú len teplo pivníc a bazénov, ale kombinujú relax s výletmi na Viniansky hrad, Morské oko či cyklopotulkami medzi tokajskými obcami,“ doplnil Tabak.
