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Hovorca myjavskej samosprávy M. Hrin bude kandidovať na primátora
Svoje rozhodnutie odôvodnil snahou prispieť k ďalšiemu rozvoju mesta.
Autor TASR
Myjava 6. júla (TASR) - Hovorca mesta Myjava Marek Hrin oznámil kandidatúru na post primátora mesta Myjava v jesenných voľbách do orgánov samosprávy obcí. O priazeň voličov sa bude uchádzať ako nezávislý kandidát. Svoje rozhodnutie zverejnil prostredníctvom sociálnej siete. Pre TASR uviedol, že hodnoty, na ktorých chce stavať, sú komunita, spolupráca a zodpovednosť.
Svoje rozhodnutie odôvodnil snahou prispieť k ďalšiemu rozvoju mesta. „Chcel by som vám ponúknuť víziu ďalšieho vývoja mesta, ktorú by sme mohli spoločne napĺňať,“ ozrejmil. Kandidatúru zároveň označil za prirodzený osobný posun po takmer 20 rokoch práce v samospráve.
Medzi svoje prvé programové priority zaradil zlepšenie komunikácie samosprávy s občanmi, pravidelné stretnutia vedenia mesta s verejnosťou, rozšírenie možností mobilnej aplikácie mesta a väčšie zapojenie obyvateľov do rozhodovania prostredníctvom participácie.
Zdôraznil, že mesto nechce viesť konfrontačným spôsobom. „Mojím zámerom je pokúsiť sa o nadstavbu toho dobrého, čo sa na Myjave doteraz urobilo, a nebolo toho málo, prehodnotiť niektoré priority a zaužívané postupy, a celkovo sa posunúť z nastavenia ‚takto nám to stačí' do režimu ‚môže to byť ešte lepšie, poďme to tak spraviť',“ skonštatoval.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Svoje rozhodnutie odôvodnil snahou prispieť k ďalšiemu rozvoju mesta. „Chcel by som vám ponúknuť víziu ďalšieho vývoja mesta, ktorú by sme mohli spoločne napĺňať,“ ozrejmil. Kandidatúru zároveň označil za prirodzený osobný posun po takmer 20 rokoch práce v samospráve.
Medzi svoje prvé programové priority zaradil zlepšenie komunikácie samosprávy s občanmi, pravidelné stretnutia vedenia mesta s verejnosťou, rozšírenie možností mobilnej aplikácie mesta a väčšie zapojenie obyvateľov do rozhodovania prostredníctvom participácie.
Zdôraznil, že mesto nechce viesť konfrontačným spôsobom. „Mojím zámerom je pokúsiť sa o nadstavbu toho dobrého, čo sa na Myjave doteraz urobilo, a nebolo toho málo, prehodnotiť niektoré priority a zaužívané postupy, a celkovo sa posunúť z nastavenia ‚takto nám to stačí' do režimu ‚môže to byť ešte lepšie, poďme to tak spraviť',“ skonštatoval.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.