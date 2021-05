Hrabovská dolina sa premení na rozprávkové kráľovstvo

Ružomberok 26. mája (TASR) – Hrabovská dolina v Ružomberku vstúpi do letnej sezóny s novou atrakciou. V sobotu 29. mája sa otvorí Kráľovstvo Hrabovo - 400 ton piesku sa tam premenilo na umelecké diela s rozprávkovou tematikou.



"Výstavná sieň má 600 štvorcových metrov, na našich sochách pracoval tucet rezbárov zo Slovenska a Česka. Za 21 dní tu odrobili 2100 hodín. Výsledok stojí za to a už najbližšiu sobotu o tom presvedčíme aj návštevníkov," povedal predseda občianskeho združenia Hrabovská dolina Štefan Červeň.



Pred neistým horským počasím chráni sochy špeciálny stan. Celková rozloha areálu je 5000 štvorcových metrov. Okrem sôch budú súčasťou areálu aj iné zábavné atrakcie - piesková pláž v havajskom štýle či dráha z piesku pre autíčka. Keď to situácia v lete dovolí, budú tam organizovať večerné kino a koncerty.



Podľa riaditeľky Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Dariny Bartkovej síce Hrabovská dolina nepatrí k najznámejším lokalitám regiónu, no má obrovský potenciál. "Je priamo spojená s mestom Ružomberok, ktoré ponúka nádhernú prírodu a výborné možnosti na turistiku, cyklistiku. Je tu kopec atrakcií aj možností na relax. Lokalita, kde sa nachádza Kráľovstvo Hrabovo, je nádherná a aj vďaka tunajším vodným nádržiam vhodná na ďalší rozvoj letného turizmu," uviedla.