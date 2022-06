TRAGÉDIA NA CESTE: Pri vážnej nehode zomrel motocyklista

Hrabušice 7. júna (TASR) - Pri vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala v pondelok (6. 6.) krátko po 20. hodine pri železničnom podjazde v katastri obce Hrabušice v okrese Spišská Nová Ves, vyhasol život motocyklistu. Jeho spolujazdkyňa je vážne zranená. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová s tým, že 52-ročný muž zišiel z cesty a narazil do betónovej steny.



"Podľa doterajších zistení vodič z okresu Spišská Nová Ves viedol motocykel v smere od obce Spišský Štvrtok na Hrabušice a v miernej ľavotočivej zákrute zišiel z cesty. Pravdepodobne to bolo z dôvodu neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam," uviedla hovorkyňa.



Motocyklista pri dopravnej nehode utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Jeho 17-ročná spolujazdkyňa utrpela podľa predbežnej lekárskej správy ťažké zranenia. "To, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok nebohý vodič, bude zisťované pri nariadenej pitve," doplnila Mésarová s tým, že policajti udalosť na mieste dôkladne zadokumentovali aj za prítomnosti znalca z odboru cestná doprava. Počas záchranných prác a dokumentovania dopravnej nehody bola cesta uzavretá na nevyhnutne potrebný čas. Príslušníci policajného zboru odkláňali dopravu a riadili cestnú premávku.



Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví. Bližšie okolnosti, za akých k tejto tragickej dopravnej nehode došlo a čo bolo jej príčinou, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania. "Apelujeme v tejto súvislosti na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa na cestách správali zodpovedne, dodržiavali dopravné predpisy, zbytočne neriskovali, dávali na seba pozor a vrátili sa k svojim blízkym živí a zdraví," uzatvára hovorkyňa.