V obci Hrabušice sa začína oprava Letnej ulice
Autor TASR
Hrabušice 3. septembra (TASR) - V obci Hrabušice v okrese Spišská Nová Ves sa v týchto dňoch začína oprava Letnej ulice. Obec na sociálnej sieti informovala, že to prinesie dopravné obmedzenia. Práce by mali trvať tri mesiace. Obnova si podľa zmluvy so zhotoviteľom vyžiada takmer 290.000 eur s DPH.
Stavebné práce sa začnú od štvrtka 4. septembra. „Od tohto termínu bude platiť čiastočná uzávera miestnej cesty - spodná časť Letnej ulice v úseku od požiarnej zbrojnice po výdajník vody. Žiadame motoristov, aby svoje automobily parkovali mimo vyznačenej zóny, ktorá bude zároveň opatrená dočasným dopravným značením,“ uviedla obec. Náhradné parkovanie bude umožnené v priestoroch pri kostole.
Samospráva v tejto súvislosti žiada o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a taktiež o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť všetkých motoristov, obyvateľov a podnikateľských subjektov pôsobiacich v predmetnej lokalite. „Predpokladaný termín realizácie stavebných prác - spevnené plochy a dažďová kanalizácia - sú tri mesiace. Stavbu realizuje Strabag,“ dodala obec.
