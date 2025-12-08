< sekcia Regióny
Hrabušice zrekonštruujú drevený amfiteáter aj Zelenú lávku
Autor TASR
Hrabušice 8. decembra (TASR) - Obec Hrabušice zrekonštruuje drevený amfiteáter na Podlesku a tiež vstup do Prielomu Hornádu. Samospráva na sociálnej sieti informovala, že bola úspešná so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok z Fondu na podporu cestovného ruchu.
„V rámci výzvy sa bude rekonštruovať drevený amfiteáter na Podlesku a revitalizovať vstup do Prielomu Hornádu, konkrétne Zelená lávka v Hrdle Hornádu a drevená lávka na chodníku od Hrabušíc do Prielomu Hornádu,“ konkretizovala obec.
Zmluvu o príspevok na projekt podpísal v Bratislave v pondelok starosta obce Hrabušice Marcel Kacvinský. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu sú vo výške takmer 63.000 eur a obec sa zaviazala spolupodieľať sa na nákladoch na úrovni desať percent z celkových výdavkov.
