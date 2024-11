Hrad a skanzen v Starej Ľubovni je otvorený pre verejnosť

Stará Ľubovňa 1. novembra (TASR) - Hrad a skanzen v Starej Ľubovni je pre verejnosť otvorený aj v piatok počas jesenných prázdnin. Ľubovnianske múzeum na svojej webstránke pozýva ľudí, aby si prišli vychutnať históriu a tradície bez tekvíc a Halloweenu.



"U nás nájdete autentickú atmosféru minulosti, bez moderných strašidiel. Iba živú históriu, ktorá vás vtiahne do sveta našich predkov," uvádza múzeum.



Od piatka do nedele (3. 11.) je hrad a skanzen otvorený od 10.00 do 16.00 h, posledný vstup je o 15.00 h.



Hrad Ľubovňa bol postavený na prelome 13. až 14. storočia. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1311. V roku 1412 sa na hrade stretol uhorský kráľ Žigmund Luxemburský s poľským kráľom Vladislavom Jagellonským, keď podpísali dohodu o priateľstve a mieri. Koncom toho istého roku sa hrad Ľubovňa stal súčasťou spišského zálohu na ďalších 360 rokov. Počas švédsko-poľskej vojny v rokoch 1655 - 1661 boli na hrade ukryté poľské korunovačné klenoty. V roku 1768 bol na hrade väznený známy dobrodruh a neskorší kráľ Madagaskaru Móric Beňovský. V roku 1825 hrad kúpil uhorský šľachtic Juraj Félix Raisz. Posledným súkromným majiteľom hradu Ľubovňa bol Ján Kanty Zamoyski, ktorý si vzal za manželku španielsku infantku Isabellu de Bourbon. Na hrade žili do roku 1944.



Skanzen pod hradom Ľubovňa bol sprístupnený v roku 1985, a tým sa vytvorila jedinečná ukážka "pánskeho a ľudového" života. Skanzen svojimi domčekmi približuje život na tradičnej dedine na hornom Spiši a Šariši, v regióne, kde po stáročia spoločne žili Rusíni, Gorali, Nemci, Židia a Rómovia.