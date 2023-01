Hrad a skanzen v Starej Ľubovni vlani navštívilo 182.000 turistov

Stará Ľubovňa 8. januára (TASR) - Hrad a skanzen v Starej Ľubovni počas minulého roka navštívilo viac ako 182.000 platiacich turistov. Pre TASR to potvrdil riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík s tým, že v porovnaní s rokom 2021 ide o nárast o zhruba 20.000 návštevníkov.



"Hodnotíme to veľmi pozitívne vzhľadom na to, že minulý rok poznačila pandémia, inflácia, zdražovanie energií i vojnový konflikt na Ukrajine. Osobne ma prekvapilo toto číslo, návštevníci nám ostali verní a každoročne sa k nám vracajú. U nás totiž nachádzajú stále niečo nové, či už výstavy, expozície, zbierky a zaujal aj náš animačný program. Pre nedostatok snehu na svahoch máme veľmi slušnú návštevnosť aj teraz na prelome rokov," skonštatoval Mikulík. Štatistikám opäť dominujú Slováci, hoci tých bolo o čosi menej ako v roku 2021, začali sa však postupne vracať poľskí turisti.



Riaditeľ za najväčšiu udalosť roka 2022 považuje stretnutie potomkov majiteľov hradu. Pribudla tiež nová stála expozícia Hrad Ľubovňa - hrad kráľov a starostov, na hrade i v skanzene sa konalo viacero kultúrnych podujatí. Múzeu sa okrem toho podarilo vydať v závere roka štvrté pokračovanie etnografických zápisníkov Jána Lazoríka a do zbierok pribudli portréty od maďarského potomka rodiny Raiszovcov.



Hrad bude od pondelka (9. 1.) z dôvodov údržby pre verejnosť otvorený v obmedzenom režime, a to každý týždeň v piatok, sobotu a nedeľu. Vlani sa múzejníci venovali dreveným prvkom, tentoraz prídu na rad drevené a kamenné podlahy ale aj mobiliár priamo v expozíciách. Obmedzenie návštevnosti potrvá pravdepodobne do konca marca.



"Slávnostné otvorenie sezóny chystáme na poslednú aprílovú nedeľu so sprístupnením veľkolepej výstavy venovanej stému výročiu ružbašskej kráľovskej svadby. Druhým takým 'ťahúňom' sezóny by mala byť nevšedná výstava Andyho kráľovné na kráľovskom hrade Ľubovňa v spolupráci s Múzeom moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach," doplnil Mikulík. Návštevníci sa môžu tešiť aj na tradičné podujatia ako Hradné slávnosti, divadlo s pesničkami aj Cyrilo-metodské slávnosti.



V tomto roku sa múzeum chystá okrem iného reštaurovať dobový nábytok z niekdajšieho kasína v tzv. bielom dome vo Vyšných Ružbachoch. Chce sa uchádzať o finančné zdroje aj na záchranu severovýchodnej hradby a prezentáciu vojenských kasární. Na projekt žiadajú z programu Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom 900.000 eur. "Máme projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie aj aktuálny cenník materiálov, sme pripravení a prostriedky budeme hľadať spolu s naším zriaďovateľom Prešovským samosprávnym krajom. Na jar by sme mali vedieť, či nám príspevok schvália. Ak nie, budeme hľadať iné cesty, stavebné povolenie máme do konca roka 2024," uzatvára Mikulík.