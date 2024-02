Hrad Beckov je prvým v SR, ktorý spustí zber zálohovaných obalov

Beckov 27. februára (TASR) - Triedenie odpadu a zber zálohovaných obalov je jednou z noviniek, ktorú v tomto roku pripravili pre návštevníkov hradu Beckov. Informoval o tom riaditeľ neziskovej organizácie Hrad Beckov Peter Pastier.



Návštevníci podľa neho tento rok nájdu na hrade nové odpadové nádoby v tvare dubových sudov, ktoré slúžia na zber triedeného odpadu (kovy, plasty, komunálny odpad).



"Hrad Beckov v spolupráci so Správcom zálohového systému myslí nielen na triedenie odpadu, ale aj na zber zálohovaných obalov. Návštevníci hradu tak môžu vrátiť prázdne zálohované obaly späť do systému vhodením do označených košov a zároveň prispieť hodnotou zálohy na rozvoj hradu," uviedol Pastier.



Ako dodal, zabraňujú tak vzniku voľne pohodeného odpadu a podporujú separovanie vyzbieraného materiálu. "Táto služba bola uvedená minulý rok v národných parkoch. Hrad Beckov je prvým hradným areálom, ktorý bude v roku 2024 ponúkať aj túto službu svojim návštevníkom. Zároveň veríme, že pilotnou spoluprácou pre tento typ miesta inšpirujeme aj ostatné kultúrne pamiatky Slovenska," doplnil Pastier.