Hrad Beckov rozozvučia muzikálové piesne M. Partlovej a J. Slezáka

Beckov 30. júla (TASR) – Na cover verzie populárnych a muzikálových piesní, sóla a duetá v podaní dvoch slovenských speváckych a hereckých osobností – Mirky Partlovej a Jána Slezáka, sa môžu tešiť v sobotu (1. 8.) večer návštevníci hradu Beckov.



Ako informovalo Združenie hradu Beckov na svojej webovej stránke, milovníci kvalitnej hudby sa dočkajú koncertu dvoch osobností v autentickom prostredí hradu Beckov. Pôvodne sa mal konať už pred dvomi týždňami, presunuli ho pre nepriaznivé počasie. Sobotný koncert sa začína od 20.00 h.



Speváčka a herečka Partlová začínala ako herečka v divadle Nová scéna, neskôr v Slovenskom národnom divadle. Účinkovala vo viacerých inscenáciách, no najmä v muzikáloch (Hamlet, Na skle maľované, West Side Story, Fontána pre Zuzanu). Známa je aj zo seriálu Panelák.



Hosťom podujatia bude Slezák, ktorý stvárnil hlavné postavy v muzikáloch Pomáda, Kleopatra, Rebelové, Edit Piaf, Hriešny tanec, Full Monty. Azda jeho najznámejšou úlohou je rola Jánošíka v muzikáli Na skle maľované. Je členom hudobnej skupiny Something from us (SFU).