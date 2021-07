Hrad Branč plnil pôvodne strážnu funkciu, napokon skončil ako väzenie

Podbranč 11. júla (TASR) – Hrad Branč leží v nadmorskej výške 480 metrov na rovnomennom kopci Myjavskej pahorkatiny nad Podzámkom, miestnou časťou obce Podbranč v okrese Senica a rozkladá sa na ploche približne 7500 štvorcových metrov.



Pôvodne bol hrad postavený, aby v pohraničí strážil cesty cez Malé Karpaty na Moravu. "Podľa archeologických zistení bol hrad postavený v rokoch 1251 až 1261 na základe objavených mincí Přemysla Otakara, ale prvé písomné zmienky sa o ňom objavujú až od roku 1390. Staviteľom hradu bol magister Aba z Hlohovca," uviedol pre TASR kurátor Múzea Senica Tomáš Motus.



V ďalších storočiach sa na hrade vystriedalo približne 40 majiteľov. Medzi nimi boli Matúš Čák Trenčiansky, českí králi Ján Luxemburský či Žigmund Luxemburský. "Práve Žigmund ho daroval Ctiborovi zo Ctiboríc v roku 1394 ako súčasť celého panstva, do ktorého patrilo 13 obcí, ako aj mesto Senica," doplnil kurátor múzea. Po tomto roku sa datuje prestavba v rozsahu stredného hradu. Výsledkom bol typicky gotický skalný hrad s útočnou vežou, palácom, kaplnkou a v juhovýchodnom rohu stredného hradu s vysokým hradbovým obvodovým múrom.



Jedným zo zaujímavých majiteľov hradu bol Pankrác zo Sv. Mikuláša. "Bol to majiteľ, ktorý dobíjal okolité kraje a lúpil v nich. Nakradnutý majetok potom predával, či už to bolo v meste Senica, alebo priamo na lúke pri hrade," pridal zaujímavosť o jednom z majiteľov kustód.



V 16. storočí sa stal hrad vlastníctvom Františka Nyáryho. Hrad postupne strácal na význame. Príslušníci rodu Nyáry si postavili kaštieľ v Sobotišti a postupne sa tam presťahovali aj so zariadením. "Hrad počas stavovských a protihabsburských povstaní postupne strácal svoje postavenie a slúžil ako väznica až do roku 1722, kedy sa uvádza, že hrad bol opustený a postupne sa stával zrúcaninou," informoval Motus. V období rokov 1674 až 1675 bol prechodnou väznicou protestantských kňazov, ktorí boli odsúdení bratislavským súdom na galeje. Zomreli v jamách po obvode múru hradu a túto udalosť pripomína pamätník na hrade.



V 60. rokoch 20. storočia sa objavili prvé snahy miestnych nadšencov o záchranu hradu a v tomto čase sa uskutočnilo aj niekoľko archeologických výskumov a čiastočné rekonštrukcie. "Tie v menšom rozsahu pokračujú dodnes a hrad v súčasnosti slúži ako turistické lákadlo tohto regiónu,“ doplnil Motus.