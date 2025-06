Hrad Devín bude opäť miestom celoslovenských cyrilo-metodských osláv

Bratislava 26. júna (TASR) - Hrad Devín v Bratislave bude po roku opäť miestom celoslovenských Cyrilo-metodských osláv 2025. Pri tejto príležitosti bude v sobotu (5. 7.) pripravený pre návštevníkov celodenný kultúrno-spoločenský program. Cieľom je čo najviac priblížiť verejnosti význam štátneho Sviatku sv. Cyrila a Metoda. Informuje o tom Ministerstvo obrany SR, ktoré organizuje oslavy v spolupráci s rezortmi vnútra a zdravotníctva.



„Spoznávať a uctievať si najdôležitejšie dejinné udalosti v histórii Slovenska by malo patriť do základnej výbavy všetkých Slovákov. Chceme ľuďom ešte viac priblížiť, o čom tento sviatok je, čo príchod vierozvestcov znamenal pre rozvoj vzdelanosti Slovanov - ich písma, jazyka, územia, kresťanstva,“ približuje riaditeľka Kancelárie podpredsedu vlády a ministra obrany SR Karin Silberhorn.



Pripravený bude celodenný festival histórie, umenia, zvykov, ľudovej tvorivosti, ekuménie, edukácie či dobových momentov. Návštevníci budú môcť spoznať cestu chleba od prípravy cez pečenie po ochutnávku, pisársku dielňu hlaholiky či kováčsku dielňu a razbu mince. Chýbať nebude dobové oblečenie, divadlo, stredoveké jedlá (podpecníky, posúchy) či opekanie býka.



Odprezentujú sa aj kluby vojenskej histórie s ponukou ich jedál, pripravený bude konský sprievod, ukážky šermovania, hod oštepom či vrhanie sekeriek. Súčasťou programu budú aj stredoveké remeslá, ekumenické bohoslužby v historickej kaplnke, vystúpenie sokoliarov i etnologičky Kataríny Nádaskej. Atmosféru dotvorí historická hudba a koncerty. K dispozícii bude aj cisterna s pitnou vodou.



Organizátori pripravili na Devín aj posilnenú kyvadlovú dopravu. Premávať bude zo zastávky Nové SND cez Riviéru v Karlovej Vsi na zastávku Cyril a Metod, rovnako aj z parkoviska od obchodného centra v Lamači cez Devínsku Kobylu na Devín. Premávať bude od 10.00 do 23.00 h v 15-minútových intervaloch.



Vstup je bezplatný, avšak sprístupnený len cez severnú bránu.