Hrad Devín privíta divadelníkov, žonglérov aj kočovných umelcov

Bratislava 20. júla (TASR) - Hrad Devín v sobotu privíta divadelníkov, žonglérov a kočovných umelcov. Prvý ročník podujatia "Prichádzajú kalkuliari" priblíži atmosféru potulných umelcov, ktorí šírili zábavu, umenie a prinášali ľuďom kultúrne a spoločenské vyžitie. TASR o tom informovala Zuzana Masárová z Múzea mesta Bratislavy.



Podujatie sa bude konať počas celého dňa, vystúpia na ňom Divadlo Spoza Voza a Divadlo z domčeka. Návštevníkov čaká tiež Kaukliarska show, Show Drsňoshow, alchymistická dielňa, detské dielne, poradňa u bylinkárky či stredoveká kuchyňa s ochutnávkami.



Organizátori sľubujú, že návštevníci sa prenesú do čias, keď divadelníci, žongléri a komedianti kočovali krížom-krážom. Hrad Devín je otvorený každý deň od 10.00 h do 19.00 h, posledný vstup do areálu je o 18.30 h.