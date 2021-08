FOTO: Hrad Korlátka spustol v 19. storočí, teraz sa ho snažia obnoviť

Cerová 1. augusta (TASR) – Zrúcaniny hradu Korlátka, ktoré sa nachádzajú nad obcou Cerová v okrese Senica, sa snažia obnoviť mladí ľudia vo veku od 12 do 25 rokov zo zoskupenia SmoTrBí, čo znamená mládežníci zo spoločenstva v Smoleniciach, Trstíne a Bíňovciach.Obnova hradu sa uskutočňuje od roku 2004." informoval Martin Slezák, ktorý so skupinou dobrovoľníkov pracuje na obnove hradu.Hrad vznikol pravdepodobne v druhej polovici 13. storočia. "" ozrejmil vznik hradu historik Richard Keračík. Hrad mal strategický význam. Bol postavený na temene Malých Karpát, kde stojí viacero hradov. Všetky patria do línie opevnení, ktoré vznikli v druhej polovici 13. storočia z dôvodu obrany uhorských hraníc zo západu.Úpadok hradu sa začal v druhej polovici 16. storočia. "" doplnil historik. Hrad časom pustol, keď sa v ňom zdržiavalo iba niekoľko správcov, žalárnikov a podobne. V 19. storočí sa z neho stala ruina takmer v takej istej podobe ako teraz.V súčasnosti stúpa záujem o zrúcaniny ako turistickú atrakciu. Je z nej výhľad na okolité obce a aj na samotné mesto Senica. Pri dobrej viditeľnosti je vidieť zrúcaniny hradu Branč ako aj Mohylu Milana Rastislava Štefánika na Bradle. Z úpätia, na ktorom stojí veža hradu, sa otvára výhľad na prvé veterné vrtule, ktoré boli postavené na Slovensku.