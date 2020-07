Stará Ľubovňa 11. júla (TASR) – Hrad Ľubovňa odštartoval letnú turistickú sezónu víkendovým podujatím Ako ešte nebolo. Od soboty do nedele (12. 7.) je na programe šermiarska skupina Ricasso, baroková hudba na nádvorí a tradičné remeselné trhy. Okrem kultúrneho programu sú pripravené aj vstupy so sprievodcom.



Múzeum cez leto chystá viaceré kultúrne podujatia ako Hradné dni s tematikou Lubomirských či muzikál s názvom Kocúr kráľom. „Keďže sme v minulosti v areáloch hradu a skanzenu usporiadali takmer 30 koncertov pod holým nebom, tak ani tento rok nebudú chýbať. Vystúpi Robo Grigorov, Smola a hrušky s Mirkou Miškechovou a na hrad by mal zavítať aj sólista viedenskej filharmónie Dalibor Karvay. Pokračovať bude aj mimoriadne úspešná výstava La famme Fatale hradu Ľubovňa - PART II.,“ priblížil plány na letnú sezónu riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík.



Doplnil, že v skanzene zase pripravili Deň medu, Hubertovské slávnosti a prezentáciu remesiel našich predkov. Z tohtoročných noviniek to bude čítanie ľudových rozprávok v samotných dreveniciach či na stohoch slamy. Pre dospelých v skanzene pripravujú Život na dedine počas večera a noci. V sezónnych obydliach chcú urobiť odpočívadla pre turistov. Mikulík dodal, že múzeum sa taktiež zapojilo aj do dotačného systému Ministerstva kultúry SR pre znevýhodnené skupiny a spracovali projekt na vytvorenie priestoru v skanzene pre deti s poruchou autizmu.



Sprístupnenie 14 komnát paláca Lubomirských naplánovalo múzeum až na rok 2021. Návštevník si dnes môže pozrieť jeho exteriér, ktorý je podľa riaditeľa obľúbeným miestom na fotografovanie. V paláci by v budúcom roku mali byť expozície ako knieža Stanislav - staviteľ paláca, hradná kuchyňa, sklady a čierna kuchyňa. Ďalej kryštálová komnata, pracovňa grófa Juraja Raisza, jedáleň 19. storočia, lovecký salón a historická knižnica.