Hrad Ľubovňa otvára letnú sezónu s obnovenými vojenskými kasárňami
Autor TASR
Stará Ľubovňa 26. apríla (TASR) - Letnú turistickú sezónu v nedeľu slávnostne otvárajú na hrade Ľubovňa. Hlavnou novinkou je sprístupnenie obnovených vojenských kasární z 18. storočia.
Ako informovalo Ľubovnianske múzeum, vojenské kasárne približujú vývoj východnej línie opevnenia od renesančnej fortifikácie až po plnohodnotné zázemie pre hradnú posádku. Na mieste pôvodného drevozemného parkánu a neskoršieho dreveného ubytovania vojakov vznikla na prelome 17. a 18. storočia kamenná dvojpodlažná budova, ktorá sa stala pevnou súčasťou obranného systému hradu. „Obnovené priestory dnes návštevníkom ponúkajú pohľad nielen na stavebný vývoj tejto časti hradu, ale aj na každodenný život vojakov, ktorí po stáročia zabezpečovali jeho ochranu,“ uviedlo múzeum.
Hlavný nedeľňajší program prebieha niekoľkokrát počas dňa, aby bol dostupný pre čo najširší okruh návštevníkov. V ponuke sú vystúpenia šermiarov a sokoliarov na hrade či dobová hudba v podaní Michala Smetanku. Slávnostný charakter podujatia podčiarkne svätá omša v hradnej kaplnke sv. Michala Archanjela o 14.00 h.
„Návštevníci sa tento rok dostanú do všetkých častí, objektov aj expozícií, ktoré máme. Aj vďaka tomu, že opäť sprístupňujeme novú časť hradu po obnove, ktorá doteraz nebola verejne dostupná, veríme, že si k nám opäť nájdu cestu,“ uviedol pre TASR riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík. Minulý rok bol pritom rekordný, keď na Ľubovniansky hrad zavítalo viac ako 214.000 turistov.
Riaditeľ potvrdil, že aktuálne finalizujú program počas sezóny, ktorý sa ponesie v duchu troch významných udalostí - 70 rokov existencie múzea, 20. ročník hradných rozprávok s pesničkami a tiež sprístupnenie objektu vojenských kasární po rekonštrukcii. „Zatiaľ to bude bez expozície, aj keď malé prekvapenie pre návštevníkov v tejto obnovenej časti hradu chystáme,“ dodal Mikulík. Slávnostné otvorenie letnej sezóny v priľahlom skanzene sa v piatok (24. 4.) nieslo v znamení podujatia „Rok na hornom Spiši: Na Dzura“ s programom zvykov a tradícií.
