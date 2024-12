Hrad Modrý Kameň eviduje nižšiu letnú návštevnosť ako vlani

Modrý Kameň 25. decembra (TASR) - Návštevnosť v múzeu na hrade Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese bola v tohtoročnej letnej turistickej sezóne nižšia ako vlani. Vyplýva to z tabuľky, ktorú TASR poskytla Dáša Ďuríková z hradu Modrý Kameň. Ten je sídlom Múzea bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea (SNM).



Pripomína, že od mája do októbra tohto roka navštívilo hrad 13.829 ľudí. Najviac ich prišlo v máji (3215) a najmenej v septembri (926). Najvyššie tržby však malo múzeum v auguste, bola to suma 14.675 eur. Celkové tržby sú v letnej turistickej sezóne tohto roka na úrovni 55.307 eur.



Podľa tabuľky vlani v máji si pozrelo hrad 3629 záujemcov, v septembri to bolo 1731. Najvyššie tržby malo vlani múzeum v júli (16.811 eur). Celkové tržby boli v letnej turistickej sezóne minulého roka na úrovni 59.025 eur. Vlani ukončili obnovu severného krídla barokového kaštieľa hradu. Vytvorili tak priestor pre aktivity múzea, ako sú výtvarná, bábkarska, remeselná i hračkárska dielňa. Nové priestory majú aj pokladňa a predajňa, priestory pre expozíciu vinohradníckej tradície regiónu. Pribudla aj cukráreň pre návštevníkov hradu.



V tomto roku ukončili opravu prístupového hradného mosta. Obnovu robili pre jeho zlý technický stav. "Cieľom opravy bolo prinavrátiť mostu pôvodný historický vzhľad, zaručiť bezpečnosť a dlhodobú stabilitu použitím vhodných stavebných materiálov," povedala riaditeľka múzea Helena Ferencová. Podľa nej zachraňovali zachované barokové časti murív. Bolo to na základe rozhodnutia pamiatkového odborného dohľadu. Reštaurátorsky obnovili barokové rímsy, kamenné piliere i objavené pôvodné kamenné kvetníky pri pätách mostových pilierov.



Letná turistická sezóna v roku 2019 zaznamenala 40.304 predaných lístkov za 42.748 eur. O rok neskôr predali 18.753 vstupeniek za 40.617 eur.