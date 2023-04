Hrad Modrý Kameň otvorí tohtoročnú letnú turistickú sezónu v máji

Modrý Kameň 24. apríla (TASR) - Hrad Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese otvorí tohtoročnú letnú turistickú sezónu v máji. TASR to potvrdila riaditeľka Múzea bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea (SNM) Helena Ferencová.



Informovala o tom, že väčšinou je to 1. mája, všetko však závisí od počasia. "V polovici mája, keď je Noc múzeí a galérií, sa sezóna naplno rozbehne. Tak to bude aj tento rok," spresnila. Ako dodala, v sezóne záujemcov čakajú tradičné podujatia, napríklad Deň detí, Kultúrne leto, výstavy, koncerty, Vianoce na hrade i nočné prechádzky. "Nové budú workshopy, kurzy a aj aktivity, ktoré sa týkajú gaštanov. Bude to napríklad výroba gaštanovej rolády," priblížila. Pripomenula, že program bude aj v sprístupnenej časti zrúcaniny hradu.



Ferencová uviedla, že parkovacie miesta pre návštevníkov sú pred vstupom do hradu. "Robíme veľké podujatia a dá sa tu parkovať. Možné to je aj v priľahlých uliciach, na prístupovej ceste na hrad, takže to nie je až taký veľký problém," pripomenula. Ceny vstupného do múzea zvýšili vlani. "Tento rok ich tak meniť nebudeme a ostanú rovnaké," objasnila riaditeľka.



Okrem stálych expozícií čaká v tejto sezóne návštevníkov niekoľko noviniek. K dispozícii bude priestor na aktivity múzea, ako sú výtvarná, bábkarská, remeselná a aj hračkárska dielňa. "Nové priestory majú aj pokladnica a predajňa, priestory pre expozíciu vinohradníckej tradície regiónu," podotkla s tým, že od začiatku mája pribudne aj cukráreň. Slúžiť bude aj ako miesto na aktivity a malé výstavy.



V súčasnosti ukončili obnovu severného krídla barokového kaštieľa hradu Modrý Kameň. Rekonštrukcia tak sprístupní návštevníkom aj doposiaľ málo využívané priestory kaštieľa. Projekt nadväzoval na obnovu východného krídla barokového kaštieľa v roku 2017.