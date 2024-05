Hrad Modrý Kameň otvoril tohtoročnú letnú turistickú sezónu

Modrý Kameň 7. mája (TASR) - Hrad Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese otvoril v máji tohtoročnú letnú turistickú sezónu. Plán podujatí odštartuje Deň so Štefanom Kvietikom pri príležitosti jeho 90. narodenín. Informovala o tom Dáša Ďuríková z Múzea bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea (SNM).



Dodala, že podujatie venované rodákovi z Dolných Plachtiniec v okrese Veľký Krtíš bude v sobotu 18. mája popoludní. "Múzeum pripravilo celodenný program. Návštevníci si v barokovej sále kaštieľa môžu pripomenúť herca v známych filmoch," objasnila s tým, že súčasťou bude aj výstava fotografií, ktorá mapuje jeho umenie.



Podľa nej Deň so Štefanom Kvietikom bude súčasťou podujatia Noc múzeí a galérií 2024, ktorého cieľom je prezentovať kultúrne dedičstvo. Expozície múzea budú k dispozícii do 22.00 h.



Ďuríková uviedla, že v sezóne v roku 2024 ponúka múzeum novú expozíciu s názvom História vinohradníctva na Modrokamensku. Nachádza sa v obnovených priestoroch suterénu severného krídla kaštieľa. "V expozícii je priestor na ochutnávku vín regionálnych vinárstiev," spomenula.



Poznamenala, že v roku 2023 navštívilo múzeum okolo 30.000 návštevníkov. "Najväčší záujem je o návštevu stálych expozícií počas hlavnej turistickej sezóny," zhrnula. Z podujatí mali najväčšiu pozornosť Gaštanové hradné hody, Veľkonočné tvorenie a vzdelávacie podujatia v cukrárni.