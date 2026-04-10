Hrad Modrý Kameň počíta s otvorením letnej sezóny od začiatku mája
Autor TASR
Modrý Kameň 10. apríla (TASR) - Hrad Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese počíta s otvorením tohtoročnej letnej turistickej sezóny od začiatku mája. TASR o tom informovala riaditeľka Múzea bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea (SNM) Helena Ferencová.
Spresnila, že keď je však v druhej polovici apríla teplé a slnečné počasie, skúšobne zvyknú múzeum otvárať počas víkendov. A to buď v sobotu alebo v nedeľu. Súvisí to aj s tým, či dokážu zohnať lektorov. „Máme ich málo, nemáme na nich dostatočné finančné prostriedky. Takže veľakrát sú cez víkend sprevádzajúcimi hostiteľmi odborní zamestnanci,“ objasnila. Podľa nej od mája mávajú múzeum otvorené od pondelka do nedele.
Ako ďalej uviedla, pre návštevníkov pripravujú plán kultúrnych podujatí. V lete bude k dispozícii aj výstava historických starožitných hračiek. „Určitým spôsobom však budeme obmedzení, pretože, keď sa začne pracovať na obnove západného krídla, kaplnky a nádvoria, budeme presúvať aktivity aj mimo areálu,“ zdôraznila s tým, že na to majú vyčlenený priestor.
Rekonštrukcia západného krídla bude zahŕňať výmenu strešnej krytiny i sanáciu krovu. Odstránia vonkajšie a vnútorné cementové omietky a nahradia ich vápennými. Vymenia podlahy, obnovia barokové okná a dvere, pribudne aj nové zábradlie. Podkrovné priestory časti budovy upravia na sklad pracovných pomôcok. Na nádvorí odstránia betónový poter a nahradia ho dlažbou s kombináciou trávnatých plôch a záhradným nábytkom. Súčasťou prác bude dobové osvetlenie nádvoria. Obnovia aj torzálnu architektúru hradu, ktorá bola doteraz pre ľudí zatvorená. Cieľom je otvoriť väčšiu možnosť prehliadky pre turistov a prezentovať tento stredoveký hrad.
SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň, je zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla. Súčasťou sú aj dejiny vývoja detskej hračky, ako i dejiny regiónu, v ktorom sa nachádza. Hradný objekt tvoria zrúcaniny starého gotického hradu a budova barokového kaštieľa, kde sídli múzeum.
