Hrad Modrý Kameň pripraví večerné rozprávkové prehliadky
SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň, je zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla.
Autor TASR
Modrý Kameň 9. augusta (TASR) - Večerné rozprávkové prehliadky s témou drakov a Balašovcov budú súčasťou sobotného podujatia na hrade Modrý Kameň v okrese Veľký Krtíš. TASR o tom informovala jeho kultúrno-propagačná manažérka Dáša Ďuríková. Hrad je sídlom Múzea bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea (SNM).
Dodala, že pre návštevníkov sprístupnia prehliadky každú celú hodinu. „Počas podujatia budú ľudia objavovať tajomstvá a legendy, získajú aj informácie o histórii hradu Modrý Kameň od našich lektorov,“ objasnila s tým, že sobotná akcia bude trvať od 18.00 do 23.00 h.
Pripravujú aj pozorovanie padajúcich perzeidov, začne sa o 21.00 h na hradnej zrúcanine. Pre deti sprístupnia tvorivú dielňu múzea, kde si vytvoria vlastného draka. „Interaktívna výstava Koleso umožní zabaviť sa a aj poučiť prostredníctvom vystavených hračiek,“ dodala Ďuríková.
SNM - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň, je zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla. Súčasťou sú aj dejiny vývoja detskej hračky, ako i dejiny regiónu, v ktorom sa nachádza. Hradný objekt tvoria zrúcaniny starého gotického hradu a budova barokového kaštieľa, kde sídli múzeum.
