Hrad nad Sklenými Teplicami začína lákať turistov

Sklené Teplice 5. júla (TASR) – Stredoveký hrad nad obcou Sklené Teplice v okrese Žiar nad Hronom začína lákať čoraz väčší počet turistov, čoskoro v lokalite pribudne i informačná tabuľa. Na hrade bol v júni vykonaný aj archeologický prieskum, vďaka ktorému sa podarilo objaviť kolekciu nálezov z obdobia vrcholného stredoveku a novoveku.Hrad nesie pomenovanie Pustý hrad a nachádza sa nad západnou časťou obce, na vrchole rovnomenného kopca v nadmorskej výške 629 metrov. V dobových písomných prameňoch sa hrad objavuje pod názvom Teplica, podľa starostu Sklených Teplíc Ľubomíra Meliša dostal toto pomenovanie zrejme vďaka potoku, ktorý preteká dolinou a vlievajú sa doň termálne pramene.Hrad vznikol pravdepodobne v druhej polovici 13. storočia, vybudovaný bol na kontrolu prístupovej cesty z Pohronia v smere na Banskú Štiavnicu.povedal pre TASR Meliš. Ako dodal, hrad bol súčasťou obranného systému a predstavoval spojnicu medzi hradmi Revište a Žakýl. Podľa starostu bol hrad počas svojej existencie niekoľkokrát poškodený, do jeho opravy malo niekoľko tisíc zlatiek investovať mesto Banská Štiavnica. Hrad definitívne zanikol na prelome 16. a 17. storočia.priblížil podobu hradu Ján Beljak z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) s tým, že južne od hradu sú tiež viditeľné pozostatky drevozemnej obliehacej pevnosti z 15. storočia.Na hrade sa v polovici júna uskutočnil aj archeologický prieskum, ktorého nálezy podľa Beljaka potvrdzujú jeho fungovanie v období 13. až 16. storočia.vymenoval Beljak.Podľa slov starostu obce je o pozostatky zaniknutého Pustého hradu nad Sklenými Teplicami zo strany turistov čoraz väčší záujem, a to aj vďaka Pohronskej hradnej ceste, ktorá je projektom Banskobystrického samosprávneho kraja. V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Gron by mala v lokalite ešte tento rok pribudnúť lavička i informačná tabuľa, ktorá návštevníkov oboznámi s históriou a stavebným vývojom hradu.Okrem pozostatkov hradu ponúka vrchol i výhľady na Revištské Podzámčie či obec Bzenica.poradil Meliš.