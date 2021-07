Hrad Šariš je znázornený na nulovej zberateľskej eurobankovke

Veľký Šariš 20. júla (TASR) - Hrad Šariš v historickej podobe je znázornený na nulovej zberateľskej eurobankovke, s predajom ktorej začali v utorok vo Veľkom Šariši. Záujemcovia tam od rána stáli v dlhých radoch.



"Bankovka je vyrobená zo 100-percentného bavlneného papiera používaného pri výrobe skutočných eurobankoviek a obsahuje niektoré ochranné prvky. Napríklad hologram, mikrotlač či UV ochranné prvky," uviedla vedúca odboru kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade vo Veľkom Šariši Mária Gáborová.



Na veľkošarišskej bankovke je znázornený hrad Šariš v historickej podobe.



"Hlavnou myšlienkou tejto eurobankovky je podpora a propagácia turizmu v rámci Európy. Taktiež ide o zvyšovanie povedomia verejnosti v rámci jednotlivých krajín Európy o významných kultúrnych pamiatkach, turistických lokalitách, podujatiach a známych osobnostiach. Náš hrad je v dejinách významný, preto sme neváhali a do tohto originálneho projektu sme sa hneď zapojili," zdôraznila Gáborová.



Prvý v poradí, ktorý v utorok získal eurobankovku vo Veľkom Šariši, bol Miloš z Prešova, druhý bol Jozef Jánošík z Čadce. Ten čakal na bankovku dva dni.



"Doma mám už viac ako 1500 bankoviek. Zo Slovenska mám všetky. Vždy, keď sa objaví novinka na Slovensku, idem si ju kúpiť. Zobral som so sebou dcéry a urobili sme si výlet. Boli sme na hrade Šariš, spali sme pri rybníkoch, je tu krásne. Na hrade bol úžasný sprievodca," povedal Jánošík.



Suvenírovú bankovku si záujemcovia možu zadovážiť v turisticko-informačnom centre v čase od 8.00 h do 16.00 h v pracovných dňoch. Čoskoro bude predaj bankovky aj na samotnom hrade Šariš.