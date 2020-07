Priatelia histórie Novohradu chystajú zborník o regionálnych dejinách

Hradište 20. júla (TASR) – Vydanie nového zborníka na rok 2020 je jedným z aktuálnych zámerov občianskeho združenia Priatelia histórie Novohradu z Hradišťa, ktoré sa zameriava na mapovanie dejín tohto regiónu na juhu Banskobystrického kraja. TASR o tom informoval predseda združenia Mišo Šesták.



„Zatiaľ to vyzerá tak, že peňazí je pre koronakrízu menej. Myslím si však, že by sme ich v konečnom dôsledku mohli mať na vydanie zborníka dosť. Veľa bude závisieť od zbierky, ktorú odštartujeme začiatkom augusta na portáli hromadného financovania,“ priblížil Šesták.



Dodal, že zatiaľ sa ľudia vždy zomkli a dokázali im pri financovaní pomôcť. „Každý rok boli za podporenie zaujímavé odmeny a budú aj v tomto roku. Predpokladám, že už od základnej sumy by podporovatelia mali dostať tri alebo štyri publikácie,“ konkretizoval predseda OZ.



Medzi príspevkami v novom zborníku nájdu čitatelia napríklad texty o fajkárstve v Novohrade. „Ako vždy, aj tentoraz budú v zborníku príspevky od archeológie cez stredovek až do novoveku,“ načrtol Šesták s tým, že ak sa kampaň vydarí, chcú pomôcť aj Gemersko-malohontskému múzeu v Rimavskej Sobote s vydaním jeho pravidelného zborníka.



K vydaniu publikácie plánuje OZ podľa predsedu aj tradičné každoročné stretnutie. „Bude to v poradí už šiesty ročník, ale zborník len piaty. K prvému stretnutiu sme totiž urobili iba špeciálne číslo obecného časopisu,“ vysvetlil Šesták, podľa ktorého chcú následne zorganizovať menšie podujatie v Hradišti. „Bude to vlastne poďakovanie užšiemu kruhu spolupracovníkov,“ zakončil.