Hradná cesta má za cieľ zvýšiť návštevnosť hradov v Prešovskom kraji

Prešov 17. júla (TASR) – Podporu hradov a hradných zrúcanín v Prešovskom kraji má za cieľ projekt Hradná cesta, ktorý pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska. Ako TASR informoval František Baláž z KOCR Severovýchod Slovenska, projekt prepája 17 stredovekých hradných pamiatok.



"Sprievodným materiálom ku kampani je brožúra s rovnakým názvom, ktorú nájdu záujemcovia vo väčšine informačných zariadení a kultúrnych inštitúcií v Prešovskom kraji. Jej obsah tvoria fotografie všetkých hradov, informácie o ich histórii a tiež prístupnosti, náročnosti výstupu, prevýšení, či možnosti opekania, respektíve dopravy," povedal Baláž.



Súčasťou Prešovského kraja sú podľa jeho slov od nepamäti stredoveké hrady, ktoré sa v rôznych oblastiach veľkolepo vynímajú na hradných vrchoch. "Tieto opevnené sídla mali v minulosti niekoľko funkcií. Okrem toho, že slúžili ako príbytky rôznych kráľov či šľachticov, vykonávali správu a kontrolu svojho územia. Vo väčšine prípadov sa však ich hlavný význam naplnil pri nepriateľských útokoch, keď bola využitá predovšetkým ich obranná funkcia," priblížil Baláž s tým, že v priebehu stáročí prešla väčšina z nich mnohými rozsiahlymi rekonštrukciami, v rámci ktorých boli využité rôzne stavbárske techniky, prislúchajúce konkrétnym umeleckým smerom.



"Ani jeden z hradov na Šariši sa úplne nezachoval. Všetky sa zapojili do významných bitiek a svojou konštrukciou zachránili mnoho životov. Stále však dýchajú históriou. Povinnosťou našej generácie je ich zachovanie a zveľaďovanie. Projekt Hradná cesta slúži presne na tento účel," vysvetlil Baláž.



Hlavným cieľom kampane je podľa výkonného riaditeľa KOCR Severovýchod Slovenska Martina Janoška zvýšiť návštevnosť všetkých hradov v Prešovskom kraji. "To by sme radi dosiahli menšou motiváciou. Na všetkých hradoch je umiestnená nálepka Hradnej cesty. Návštevníci sa pri nej môžu odfotiť a snímky poslať na adresu hradnacestasvs@gmail.com. Účastník súťaže, ktorý prejde všetkých 17 hradov, získa od nás pestrý turistický balíček. Navyše, bude zaradený do žrebovania o hlavnú cenu, ktorou budú turistické topánky," vysvetlil v skratke štatút súťaže Janoško.



Zoznam hradov zapojených do projektu nájdu záujemcovia na webstránke severovychod.sk.