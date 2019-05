Hradné bralo na Spišskom hrade spevňujú horolezci

Skupina chlapov z rôznych kútov Slovenska sa snaží spevniť bralo pod západnými palácmi. Vypĺňajú rôzne poruchy, medzery a kaverny tak, aby bolo bralo staticky zabezpečené.

Spišské Podhradie 17. mája (TASR) – V súvislosti s rekonštrukciou Spišského hradu začali vnútorné hradné bralo spevňovať aj horolezci za pomoci horolezeckej techniky. „V súčasnosti realizujeme úvodnú časť prvej etapy rekonštrukcie, ktorú sme odštartovali ešte vlani, práce pokročili pri osadzovaní inžinierskych sietí aj pri obnove Kapitánskeho domu. Teraz sme pristúpili k sanácii hradného brala i múrov, ktoré sú na ňom postavené,“ ozrejmila Dáša Uharčeková Pavúková zo Spišského múzea v Levoči.



Skupina chlapov z rôznych kútov Slovenska sa snaží spevniť bralo pod západnými palácmi. Vypĺňajú rôzne poruchy, medzery a kaverny tak, aby bolo bralo staticky zabezpečené. Zároveň je cieľom zamedziť tektonickým pohybom múrov postavených na brale. „Toto sa robí naozaj výnimočne, raz za mnoho-mnoho rokov, keď je to potrebné. Pracujú v časti tzv. románskeho predbránia, práce budú trvať dlhšie obdobie, zrejme aj počas celého leta, všetko závisí od poveternostných podmienok,“ vysvetlila Uharčeková Pavúková.







Rekonštrukcia časti hradu podľa nej návštevníkov nijako neovplyvní, prechody medzi jednotlivými nádvoriami však môžu byť do istej miery obmedzené, prípadne zúžené. Z dôvodu obnovy bolo nutné na strednom a hornom hrade vytvoriť aj umelé tunely či chodníky, cez ktoré sa turisti presúvajú. „V tejto súvislosti ich žiadame o zvýšenie opatrnosti, keďže prechádzajú popri stavenisku, ale ich bezpečnosť a prevádzka hradu nie je nijako ohrozená. Na druhej strane môžu na vlastné oči vidieť, čo robia horolezci, stavbári či reštaurátori, čo môže byť pre nich taká atrakcia navyše,“ upozornila Uharčeková Pavúková.



Zavesení v sedačkách visia na hradnom brale horolezci, jaskyniari i paraglajdisti. „Našou hlavnou úlohou je škárovať a spevňovať murivo, robíme to špeciálnou nemeckou maltou,“ priblížil jeden z nich Štefan Šuster, ktorý už s podobnou prácou vo výškach má skúsenosti napríklad z Hradu Strečno. Pred 15 rokmi sa mu ako jaskyniarovi dokonca podarilo na Spišskom hrade objaviť pozostatky kostry z rímskej doby aj s mešcom plným mincí.



Prvá časť prvej etapy rekonštrukcie Spišského hradu by mala byť ukončená na jar budúceho roka. Súčasťou obnovy je vybudovanie inžinierskych sietí, ktoré sa ťahajú zo stredného nádvoria na horný hrad, a tiež rekonštrukcia Kapitánskeho domu. Náklady hradené zo štátneho rozpočtu sa pohybujú na úrovni milióna eur.