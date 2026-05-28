Slovakia Travel: Hradné cesty zvyšujú záujem o návštevnosť
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Hradné cesty na Slovensku významne prispievajú k zvyšovaniu návštevnosti hradov aj rozvoju celých regiónov, keďže vytvárajú komplexný turistický produkt. „Hrady na Slovensku každoročne prilákajú státisíce domácich i zahraničných návštevníkov, hradné cesty tento záujem posilňujú, motivujú k opakovaným návštevám a rozširujú ich aj na menej známe lokality,“ uviedol generálny riaditeľ národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu na Slovensku Slovakia Travel Matej Fekete.
Na Slovensku je viac ako 100 hradov vyhlásených za národné kultúrne pamiatky, ako aj množstvo ďalších opevnení a zrúcanín, ktoré verejnosti nie sú vždy dostatočne známe. Hradné cesty podľa vedúcej odboru komunikácie Slovakia Travel Zuzany Eliášovej predstavujú systematický nástroj na prepájanie slovenských pamiatok, lepšiu prezentáciu, zvyšovanie atraktivity i podporu cestovného ruchu.
Jednou znajznámejších hradných ciest na Slovensku je Pohronská hradná cesta, ktorá spája významné hradné lokality pozdĺž rieky Hron v Banskobystrickom kraji. Návštevníkom umožňuje objaviť 16 historických pamiatok od kláštora v Hronskom Beňadiku, známeho ako Perla Pohronia, až po hrad Dobrá Niva pri Zvolene. Produkt vznikol v spolupráci Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus a oblastných organizácií cestovného ruchu (OOCR) Región Gron, Stredné Slovensko a Banská Štiavnica.
„V posledných rokoch sa pozornosť upriamuje na sprístupňovanie hradov prostredníctvom moderných technológií. Interaktívnym prvkom je využitie rozšírenej reality, ktorá je aktuálne dostupná na Hrade Revište. Návštevníkom umožňuje porovnať súčasnú podobu hradu s tou historickou zo 17. storočia,“ priblížila výkonná riaditeľka OOCR Región Gron Martina Francl Gruyová.
Strážne hrady, ktoré v minulosti vyrástli v okolí rieky Váh, v súčasnosti prezentuje Považská hradná cesta. Prepája sedem ikonických hradov - Trenčiansky hrad, Beckov, Lednicu, Uhrovec, Tematín, Čachtický hrad a Považský hrad. Počas celej letnej sezóny tu história ožíva dobovými súbojmi a ochutnávkami kuchyne s nočnými prehliadkami.
Viaceré podujatia vznikajú v úzkej spolupráci hradov a vytvárajú zážitok naprieč celým regiónom. „Jedným z nich je podujatie Krvavá grófka a turkobijec, ktoré spája hrady Beckov a Čachtice. Približuje obdobie vpádov osmanských vojsk do Uhorska a osudy významných historických postáv - krvavej grófky Alžbety Bátoriovej a jej manžela Františka Nádašdyho vrátane ich korešpondencie,“ uviedla výkonná riaditeľka OOCR Región Považie Barbora Babjaková.
Cesta vzdelanca prenáša návštevníkov do čias, keď sa šľachtici vzdelávali na prestížnych európskych univerzitách. Po absolvovaní všetkých „hodín“ na oboch hradoch získajú účastníci vlastný diplom. Hrady Považskej hradnej cesty sa každoročne zapájajú i do celoslovenského projektu Noc hradov a zrúcanín.
V regióne Šariš na severe východného Slovenska je 17 hradov a vyše 60 kaštieľov a kúrií, ktoré pripomínajú časy dávnych obchodných ciest vedúcich cez územie dnešného Slovenska do Maďarska a Poľska. Na tomto dedičstve stojí Šarišská hradná cesta.
„Jej symbolom je kráľovský Hrad Šariš - jeden z najväčších hradných komplexov na Slovensku. Počas roka ožíva podujatiami, stredovekou atmosférou a príbehmi dávnych čias,“ opísala koordinátorka OOCR Región Šariš Runa Tkáčiková. Augustová Noc hradných zrúcanín priblíži atmosféru nočnej oblohy a spájania hradov svetelným signálom z najvyššej veže Donjon.
Projekt Objavte hrady Šariša zahŕňa štyri tematické výlety, ako aj hradný pas a originálne 3D pohľadnice. V kaštieli Fintice si návštevníci môžu upiecť voňavý chlieb, v Hermanovciach sa poprechádzať po parku, kaštieľ v Podhoranoch ponúkne oddych v historickom komplexe s jazierkom.
