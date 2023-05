Muránske hradné hry prinesú i remeselný trh a stredovekú gastronómiu

Muráň 31. mája (TASR) - Tohtoročné Muránske hradné hry na hrade Muráň v okrese Revúca prinesú bohatší program než po minulé roky. Návštevníci sa môžu tešiť i na remeselný trh či stredovekú gastronómiu. Pre TASR to uviedla Jana Šmídtová zo Správy Národného parku (NP) Muránska planina, ktorá je spoluorganizátorom podujatia.



Súčasťou hradných hier budú aj tento rok tradičné ukážky historického šermu či vystúpenie sokoliarov, pripravené je tiež bábkové divadlo a environmentálne hry. Novinkou bude remeselný trh, na ktorom sa predstavia výrobcovia regionálnych produktov. Podujatie obohatia i jedlá či víno pripravené podľa stredovekých receptov.



Muránske hradné hry sa uskutočnia 10. júna, návštevníci môžu na hrad prísť pešo po turistickej trase alebo kyvadlovou dopravou. Tá bude z obce Muráň na Veľkú Lúku premávať od 9.00 do 11.00 h, v opačnom smere od 17.00 do 18.30 h.



Hradné hry na hrade Muráň sa konajú od roku 2004, každoročne ich navštívi niekoľko stoviek ľudí. Podujatie spoločne organizujú obec Muráň, Správa NP Muránska planina, občianske združenie Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron a Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Gemer.