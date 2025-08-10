< sekcia Regióny
Hradné hry Žofie Bosniakovej priblížili, ako sa barónka zabávala
Návštevníci v rámci programu mohli vidieť šermiarske a fakírske čísla v podaní skupiny historického šermu Wagus aj vystúpenia sokoliarov sv. Bavona.
Autor TASR
Strečno 10. augusta (TASR) - Považské múzeum v Žiline uskutočnilo ďalší ročník Hradných hier Žofie Bosniakovej na hrade Strečno. Podujatie venované najznámejšej majiteľke hradu zaviedlo v nedeľu návštevníkov do obdobia stredoveku. TASR o tom informovala hovorkyňa múzea Magdaléna Lacková.
Múzejná pedagogička Tatiana Kubáňová priblížila, že pri tvorbe programu sa snažili nájsť odpoveď na otázku, ako sa zabávala Žofia Bosniaková. „Doba, v ktorej žila, bola totiž bohatá na rôzne druhy umení. Vo veľkom sa rozvíjalo a menilo divadlo, maľba či hudba. Každé z umení bolo v niečom jedinečné, krásne a pompézne. Práve túto estetiku sme sa snažili preniesť aj na naše podujatie,“ spresnila Kubáňová.
Návštevníci v rámci programu mohli vidieť šermiarske a fakírske čísla v podaní skupiny historického šermu Wagus aj vystúpenia sokoliarov sv. Bavona. „Na nádvorí všetkých zabavil mím Miro Kasprzyk, Cech Terra de Selinan sa postaral o dobroty z dobovej kuchyne a ukážky remesiel,“ dodala správkyňa hradu Strečno Katarína Repáňová.
Doplnila, že celkovú atmosféru umocnili výstrely z ľahkého poľného dela, ktoré zabezpečil Klub vojenskej histórie Turiec. V stredovekej dedine Paseka záujemcovia mohli vidieť ukážku zhotovenia rybárskych sietí, cigánskych tkaníc, tkanie na hrebeni a na kartičkách.
