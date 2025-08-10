Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hradné hry Žofie Bosniakovej priblížili, ako sa barónka zabávala

Na snímke návštevníci sledujú vystúpenie počas podujatia Hradné hry Žofie Bosniakovej na hrade Strečno, ktoré ich zaviedlo do obdobia stredoveku v nedeľu 10. augusta 2025. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Návštevníci v rámci programu mohli vidieť šermiarske a fakírske čísla v podaní skupiny historického šermu Wagus aj vystúpenia sokoliarov sv. Bavona.

Strečno 10. augusta (TASR) - Považské múzeum v Žiline uskutočnilo ďalší ročník Hradných hier Žofie Bosniakovej na hrade Strečno. Podujatie venované najznámejšej majiteľke hradu zaviedlo v nedeľu návštevníkov do obdobia stredoveku. TASR o tom informovala hovorkyňa múzea Magdaléna Lacková.

Múzejná pedagogička Tatiana Kubáňová priblížila, že pri tvorbe programu sa snažili nájsť odpoveď na otázku, ako sa zabávala Žofia Bosniaková. „Doba, v ktorej žila, bola totiž bohatá na rôzne druhy umení. Vo veľkom sa rozvíjalo a menilo divadlo, maľba či hudba. Každé z umení bolo v niečom jedinečné, krásne a pompézne. Práve túto estetiku sme sa snažili preniesť aj na naše podujatie,“ spresnila Kubáňová.

Na snímke podujatie Hradné hry Žofie Bosniakovej na hrade Strečno, ktoré zaviedlo návštevníkov do obdobia stredoveku v nedeľu 10. augusta 2025.
Foto: TASR - Erika Ďurčová


Návštevníci v rámci programu mohli vidieť šermiarske a fakírske čísla v podaní skupiny historického šermu Wagus aj vystúpenia sokoliarov sv. Bavona. „Na nádvorí všetkých zabavil mím Miro Kasprzyk, Cech Terra de Selinan sa postaral o dobroty z dobovej kuchyne a ukážky remesiel,“ dodala správkyňa hradu Strečno Katarína Repáňová.

Doplnila, že celkovú atmosféru umocnili výstrely z ľahkého poľného dela, ktoré zabezpečil Klub vojenskej histórie Turiec. V stredovekej dedine Paseka záujemcovia mohli vidieť ukážku zhotovenia rybárskych sietí, cigánskych tkaníc, tkanie na hrebeni a na kartičkách.

