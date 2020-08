Hradné slávnosti v Starej Ľubovni čakajú návštevníkov počas víkendu

Stará Ľubovňa 14. augusta (TASR) – Hradné slávnosti s tematickým názvom "Stať sa kráľom alebo nie" sa konajú na Ľubovnianskom hrade tento víkend (14. - 16. 8.). Pre TASR to uviedla Petra Líšková z Ľubovnianskeho múzea s tým, že hlavný program sa začína o 11.00, 13.00, 15.00 a 16.30 h.



Ako ďalej priblížila, v hlavnom programe vystúpia šermiari zo skupiny Sarus z Prešova, ktorí majú okrem šermu pripravené aj kaukliarske vystúpenie. V časti skanzenu budú zase remeselné trhy a čaro tradičného života na dedine.



Cieľom podujatia je podľa Líškovej priblížiť a predstaviť rod Lubomirských, ktorý sa značne zapísal do dejín hradu Ľubovňa. V hlavnom programe sa predstaví Sebastián Lubomirsky, ktorý patril v Poľsku i v celej strednej Európe k popredným bojovníkom a štátnikom. Vďaka svojej šikovnosti dostal rod Lubomirských medzi najváženejšie rody v celom Poľskom kráľovstve.



K hradným slávnostiam patrí i nočná prehliadka hradu, ktorá sa začína v piatok so vstupmi od 21.00 h a hlavným programom o 22.00 h. Návštevníkom ponúkne pohľad na život Stanislava Heraklia Lubomirskeho, ktorý mal v Poľskom kráľovstve silnú pozíciu a patril k najvzdelanejším ľuďom vtedajšieho Poľska. Počas hlavného programu sa v nočnej prehliadke predstaví jeho divadelná hra s názvom Ermida alebo kráľovná pastierska prostredníctvom pieskovej šou. Program doplnia aj ohňová šou či tematické vstupy so sprievodcom.