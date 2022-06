Hrádok je dobývacím priestorom, zastaví ťažbu zmena územného plánu?

Bystričany 14. júna (TASR) - Lokalita Hrádok v Bystričanoch v okrese Prievidza je naďalej vedená ako dobývací priestor. Prípadnú ťažbu v priestore s chránenými druhmi rastlín a živočíchov by mohla zastaviť zmena územného plánu (ÚP) Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Upozornil na to trenčiansky krajský poslanec Michal Ďureje. Aktivity vyvíja i samotná obec.



TSK pred časom spustil proces preskúmania ÚP veľkého územného celku, jeho výsledkom môže byť práve nutnosť obstarania zmien a doplnkov, načrtol Ďureje. "Stále máme v regióne lokality, ktoré by mohli a mali byť zmenené v ÚP tak, aby sme tam zabránili rozvojovým aktivitám, ide napríklad o ťažbu kameňa v lesoch na hornej Nitre," ozrejmil krajský poslanec.



ÚP TSK momentálne podľa neho tieto veci nerieši, ale riešiť by mal tým, že by zadefinoval prípustné a neprípustné funkcie pre danú lokalitu. Ťažba sa týka území Lehoty pod Vtáčnikom, Podhradia, Cigľa i Bystričian. "Už teraz sme svedkami toho, že sa ťaží v lese, že súkromná zahraničná spoločnosť chcela postaviť fabriku na výrobu asfaltu priamo pri zdroji vody, ktorý napája stovky ľudí. To sa môže odfiltrovať nepovolením týchto činností v ÚP," podotkol krajský poslanec.



Bystričany už pri zmenách doplnkov ÚP číslo 3 žiadali vyňatie DP Hrádok, vtedy sa to však nepodarilo, spomenul starosta obce Filip Lukáč. "Odporučili nám, že máme podať žiadosť o vyňatie a zmenu v ÚP TSK, čo obec spraví. A taktiež podáme žiadosť na Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo hospodárstva SR, aby bol tento priestor definitívne vyňatý z DP SR," avizoval starosta. Obec chce podľa neho argumentovať súčasnou ťažbou v lomoch na hornej Nitre, ťažkým priemyslom i susediacimi chránenými územiami.



"Proces preskúmania územnoplánovacej dokumentácie na základe stavebného zákona oznámil TSK na webovom sídle kraja, ako i úradnej tabuli," priblížila hovorkyňa TSK Lenka Kukučková.



Zaslať podnet či poskytnúť podklady, ktoré by mali byť v ÚP zohľadnené, môže podľa nej ktokoľvek, termín pre verejnosť je do 30. júna, dotknuté orgány TSK oslovil jednotlivo a od doručenia výzvy majú 30 dní na reakciu.



Kraj po uplynutí stanoveného času všetky podnety a pripomienky vyhodnotí a určí ich relevantnosť vo vzťahu k preskúmavanému ÚP. Túto činnosť zabezpečuje prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, ktorá spracuje správu o preskúmaní ÚP. "Správa bude podkladom pre rozhodnutie o potrebe, respektíve rozsahu obstarávania zmien ÚP pre Zastupiteľstvo TSK, ktoré rozhodne o prípadnom zabezpečení obstarania aktualizácie územného plánu," dodala Kukučková.



DP v Bystričanoch určil štát ešte v roku 1974. Povoľovacím orgánom pre ťažbu je obvodný banský úrad, ktorý patrí pod ministerstvo hospodárstva. Ťažbu andezitu tam chcela pred pár rokmi realizovať spoločnosť VSK, a. s., proti nej sa postavila obec i pamiatkari, spoločnosť neskôr svoj návrh vzala späť.



Hrádok je v územnom pláne zaradený ako genofond, je súčasťou lokality európskeho významu, nachádza sa vedľa neho národná prírodná rezervácia. Zároveň je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a je tam aj archeologické nálezisko z obdobia lužickej kultúry. Lokalitu využívajú i horolezci.