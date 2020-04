Hrady na Považí zívajú prázdnotou, uzáveru využívajú na opravy

Trenčín 2. apríla (TASR) – Hrady na strednom Považí zívajú v čase mimoriadnych opatrení prázdnotou, majitelia prichádzajú o príjmy zo vstupného. Nútenú uzáveru hradov využívajú na administratívu, plánovanie a opravy.



Trenčiansky hrad, ktorý spravuje Trenčianske múzeum v Trenčíne, sa v roku 2019 tešil rekordnej návštevnosti, navštívilo ho 152.189 osôb. Tento rok podľa riaditeľa Trenčianskeho múzea Petra Martiniska zrejme rekordný nebude.



„Len v marci a v apríli prídeme o približne 13.000 návštevníkov. V máji by to mohlo byť ďalších 17.000. Napriek tomu tento čas venujeme intenzívnemu upratovaniu a čisteniu vitrín, ku ktorému sa nie je možné dostať počas bežnej prevádzky. Zmenou prejde aj delová bašta a piata brána, na ktorých sa bude meniť strecha,“ dodal riaditeľ.



S rapídnym poklesom návštevnosti počítajú aj na hrade Beckov. V minulom roku ho navštívilo viac ako 80.000 návštevníkov z celého Slovenska i zo zahraničia.



„Vzhľadom na súčasnú situáciu plánujeme úsporné opatrenia, ale aj prepúšťanie a rušenie programov. Už sme zrušili programy do polovice mája. Obávam sa, že budeme musieť rušiť všetko až do konca júna. Stále však robíme, čo môžeme. Okrem kvanta administratívy by sme radi opravili kaplnku z južnej strany a pribudnúť by mali aj maľby v gotických oknách. V severnom paláci chceme spraviť podlahu a tento priestor pripraviť na budúcu sezónu,“ informoval riaditeľ združenia Hrad Beckov Peter Pastier.



Stúpajúcu tendenciu návštevnosti má v posledných rokoch aj Čachtický hrad. So 68.348 návštevníkmi si drží pozíciu štvrtého najnavštevovanejšieho hradu v Trenčianskom kraji za rok 2019.



„Momentálne čakáme so všetkým. Radi by sme začali riešiť aspoň plánované stavebné práce. V súčasnosti riešime klasickú údržbu, pomaly vymetáme kúty. Štatistiku nám uzavretie hradu určite naruší. Už v tomto období počas teplejších víkendov sme mávali vysoké čísla návštevnosti. Apríl, máj, jún sú mesiace, keď chodieva mnoho školských zájazdov, ktoré sa tento rok neuskutočnia. Aj v týchto dňoch vyjde hore smerom na hrad pomerne veľa turistov, ale, bohužiaľ, za hradné brány sa nedostanú,“ ozrejmila kastelánka čachtického hradu Katarína Orthová.