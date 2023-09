Hrady na Spiši sú so sezónou spokojné, najvyšší nárast majú v Kežmarku

Spišské Podhradie/Kežmarok/Stará Ľubovňa 10. septembra (TASR) - Hrady na Spiši sú s hlavnou letnou sezónou spokojné, najväčší nárast zaznamenali na Kežmarskom hrade. Riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintulová pre TASR uviedla, že od začiatku roka evidujú viac ako 43.500 návštevníkov, čo je o tretinu viac ako vlani. Počas júla a augusta pritom smerovalo na hrad približne 20.000 ľudí.



"Čo sa týka národnostného zloženia, najviac bolo Slovákov, zvýšil sa počet návštevníkov z Čiech, Maďarska, Poľska, Nemecka, pribúdajú turisti z Izraela, Ameriky, Macedónska a Litvy," zhodnotila Cintulová. Po pandémii sa podľa nej ľudia snažia postupne vracať do normálneho života, chcú toho veľa zažiť a vidieť. "Prilákalo ich veľa zaujímavých podujatí ako rozprávky, Krvavé dejiny, koncerty a festivaly. Máme veľa pozitívnych ohlasov na naše exponáty, aj na to, ako hrad vyzerá," dodala Cintulová.



Návštevnosť Spišského hradu ovplyvnila rekonštrukcia hornej časti, ktorá nie je sprístupnená. Turistov tam preto bolo o čosi menej ako vlani. SNM - Spišské múzeum v Levoči, ktoré je jeho prevádzkovateľom, však počas leta zaznamenalo nárast. Zástupkyňa riaditeľky múzea Dáša Uharčeková Pavúková uviedla, že celkovo evidujú viac ako 80.500 turistov, z toho takmer 66.000 smerovalo na hrad. Dôležitým faktorom je podľa nej najmä počasie a mimoriadne vysoké teploty najmä v auguste návštevnosti nepriali. "Z dobre rozbehnutej prvej polovice leta, kde sme mali v priemere 1200 až 1300 ľudí za deň, to kleslo na 600 až 700 turistov," konkretizovala. Veľký rozdiel podľa nej spôsobila aj zmena prvej voľnej nedele za prvú voľnú stredu. V porovnaní s minulým rokom mali približne o tretinu menej voľných vstupov. Základ klientely na Spišskom hrade tvorili Slováci, zaznamenali nárast zo strany turistov z okolitých krajín i návrat nemecky hovoriacich turistov.



"Od začiatku roka hrad a skanzen v Starej Ľubovni navštívilo viac ako 174.000 turistov, čo predstavuje 10-percentný nárast oproti roku 2022. Ak berieme do úvahy, že v mesiacoch január až marec bol hrad otvorený len počas víkendov a skanzen je v zimnom období zatvorený, je to veľmi dobrý výsledok," skonštatovala Otília Barlíková z marketingového oddelenia Ľubovnianskeho múzea. V júli a auguste si našlo cestu na hrad takmer 111.000 turistov, čo je porovnateľné s vlaňajškom. Z pohľadu národností tam prišlo najviac Slovákov a Poliakov. "Veľkej obľube sa tešili naše podujatia, 17. ročník hradného divadla s pesničkami zaznamenal rekordnú návštevnosť, videlo ho viac ako 13.500 turistov. Hradné slávnosti si pozrelo 7527 ľudí," dodala Barlíková.



Všetky tri hrady sú naďalej otvorené a podujatia tam chystajú aj počas jesene.