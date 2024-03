Hrady Pohronskej hradnej cesty opäť spojí svetelný signál

Banská Bystrica 5. marca (TASR) - Po štvrtý raz prepojí hrady na trase Pohronskej hradnej cesty svetelný signál. Podujatie, ktoré vlani v deviatich zapojených lokalitách navštívilo približne 500 ľudí, sa bude tento rok konať v piatok 15. marca o 18.00 h. Informovala o tom výkonná riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



Myšlienka overiť, či sú hrady vo vizuálnom spojení aj dnes, tak, ako tomu bolo v minulosti, vznikla v roku 2021 v kruhu pracovnej skupiny, ktorá sa venuje rozvoju Pohronskej hradnej cesty. Kým v minulosti mali tieto hrady ochrannú a signalizačnú funkciu, dnes sú z nich zrúcaniny a niektoré dokonca zanikli.



"Preto sme sa rozhodli toto spojenie aspoň medzi niektorými lokalitami overiť. Vytypovali sme lokality, pri ktorých bol predpoklad, že budú na seba vidieť, a vybrali sme sa na ne so svetlami. Veľmi nás potešil záujem, ktorý tento náš počin vyvolal," skonštatovala Jóbová.



Jiří Pěč z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko doplnil, že hneď po prvom ročníku bez verejnosti sa rozhodli, že tento unikátny zážitok chcú umožniť všetkým fanúšikom hradov.



Svetelný signál od minulého roku nespája len vybrané lokality Pohronskej hradnej cesty, ale pridávajú sa aj ďalšie lokality, ktoré buď boli súčasťou tejto stredovekej informačnej siete, alebo sa chcú do podujatia zapojiť, pretože to vnímajú ako príležitosť sieťovať sa a spolupracovať.



Svetelný signál spojí tento rok lokality: Zvolenský zámok, Pustý hrad, Vartovka v Banskej Bystrici, Vartovka v Krupine, Hrad Peťuša, vrch Sitno a hrady Žakýl, Teplica, Šášov a Revište.