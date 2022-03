Hrady v Žilinskom kraji sa v sobotu ponoria do tmy

Žilina 25. marca (TASR) – Hrady v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) sa v sobotu (26. 3.) ponoria do tmy. Zapoja sa tak do celosvetovej kampane na ochranu klímy známej ako Hodina Zeme. TASR o tom informovala Martina Remencová z kancelárie predsedníčky ŽSK Martina Remencová.



"Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava vypne osvetlenie Oravského hradu. Na hodinu zhasnú aj hrady Budatín a Strečno v správe Považského múzea v Žiline. Svietiť v sobotu nebude ani Kysucká knižnica v Čadci, ktorá v tento deň ponechá zhasnuté svetlo vo všetkých svojich priestoroch," priblížila Remencová.



Krajská knižnica v Žiline sa zapojí formou vzdelávacích aktivít. V úseku odbornej literatúry sprístupnia výstavu zameranú na ochranu klímy a životného prostredia. Pre základné školy si pripravila prednášku ako ekologicky pristupovať k životnému prostrediu. "Liptovská knižnica Gašpara Féjerpataky Belopotockého v Liptovskom Mikuláši zorganizovala sériu podujatí so zameraním na deti," povedala Remencová. Ide napríklad o tematické podujatie Superhrdina Recyklátor, témou ktorého je ochrana životného prostredia, správne triedenie odpadu a recyklovanie. V knižnici je aj výstava detských kníh s prírodnou, ochranárskou a eko tematikou.



Do Hodiny Zeme sa zapojili aj stredné školy v pôsobnosti ŽSK, na ktorých kraj distribuoval informačný leták na propagáciu environmentálnej výzvy medzi žiakmi, prípadne na stránkach školy. Mnohé školy realizujú sériu vzdelávacích aktivít a ekologických brigád. "Kampaň Hodina Zeme sa môže zdať ako symbolické gesto, ale nie je to tak. Téma životného prostredia oprávnene vstupuje do všetkých politík, veď zmeny klímy cítime už aj v našom regióne," doplnila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.