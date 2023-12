Hrádzu Blajzloch so vzácnymi biotopmi v Slovenskom raji zrekonštruujú

Hrabušice 18. decembra (TASR) - Hrádzu Blajzloch v Slovenskom raji so vzácnymi biotopmi na budúci rok zrekonštruujú. Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice bolo úspešné v žiadosti o zdroje z Pôdohospodárskej platobnej agentúry, na projekt získa približne 75.000 eur. Pre TASR to potvrdil predseda spoločenstva Marcel Slivka.



Okrem rekonštrukcie havarijného stavu telesa hrádze, ktorá bola uvedená do prevádzky ešte v roku 1966, sa jazero vyčistí aj od nánosov. Práce zrealizujú na budúci rok po dohode so Správou Národného parku Slovenský raj. Jazierko je podľa Slivku za 50 rokov značne zanesené.



"Teleso hrádze je vo vlastníctve štátu a všetky pozemky okolo sú naše. Dlhodobo tam bol havarijný stav, hrádzu a vodný tok sme si preto vzali do nájmu a zapojili sme sa do výzvy. Táto lokalita je veľmi navštevovaná a obľúbená aj u miestnych ľudí, je to aj naša taká srdcová záležitosť, projekt preto realizujeme naozaj nezištne a vo verejnom záujme, aby sa to zachovalo aj pre ďalšie generácie," dodal Slivka.



Riaditeľ Správy NP Slovenský raj Tomáš Dražil upozornil, že lokalita je vzácna najmä pre vodné biotopy, ktoré sa v jazere vyskytujú. "Je to jedna z mála takýchto lokalít v Slovenskom raji, svojím spôsobom je najvýznamnejšia v rozložení vodných biotopov, to je rastlinstvo, ktoré sa nachádza pod hladinou," objasnil s tým, že čistenie by malo byť pravidelné, aby sa zamedzilo hromadeniu naplavenín. Ochranári spolu s urbariátom naplánujú rozsah prác, ráta sa aj s bagrovaním.



Blajzloch je malá vodná nádrž v západnej časti Slovenského raja, ktorá sa nachádza na konci doliny rovnakého názvu. Od obce Hrabušice je vzdialená približne 15 minút autom, prípadne ešte z druhej strany cez Kopanec.