Hrajúce zastávky v Terchovej zakomponujú do chodníkov a cyklotrás

Terchová 5. augusta (TASR) – Hrajúce autobusové zastávky, ktoré na folklórnom festivale Jánošíkove dni predstavili počas programu Poďme spolu spievať, chce obec Terchová zakomponovať do náučných chodníkov a cyklotrás.



"Zamýšľame sa nad tým, pretože niektoré zastávky sú na miestach, kde sa pretínajú turistické trasy a cyklotrasy. Zároveň chceme rozšíriť aj ich informačný systém. Lebo autobusová zastávka je bod, na ktorom sa človek zastaví, má čas rozmýšľať a študovať, kam pôjde," povedal zástupca terchovského starostu Marián Zajac.



Šéfdramaturg Jánošíkových dni Peter Cabadaj pripomenul, že projekt predstavili terchovské muziky na piatich zastávkach súčasne. "Vo Vyšných Kamencoch muzika Malá Belianka, na zastávke ústredie-autobusové nástupište Zbojband, vo Vrátnej-pod výťahom Repáňovská muzika, v Bielom Potoku-Solisku terchovská muzika Jariabkovci a na zastávke Struháreň-sídlisko Holúbkova Roveň ľudová hudba Jasmínky Vallovej," uviedol Cabadaj.



Doplnil, že obec v uplynulých mesiacoch zrealizovala projekt ochrany vtákov nalietavajúcich do sklenených výplní autobusových zastávok. "Uplatnila pri tom inovatívne riešenie, ktoré zosúladilo zámer s cestovným ruchom a terchovskou muzikou, zapísanou do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Grafický koncept zastávok obsahuje prehľadný informačný systém, ktorý turistu oboznámi, kde momentálne trávi čas, kde sú najbližšie zariadenia služieb a ako sa k nim dostať. Nechýba ani známa kombinácia kresby terchovskej muziky s logom UNESCO," dodal Cabadaj.



Vysvetlil, že záujemcovia si môžu na zastávke nainštalovať do mobilného telefónu prostredníctvom QR kódu noty s textom terchovskej piesne, ktorá bezprostredne súvisí s konkrétnym miestom. "Voľnú chvíľku pri čakaní na autobus si tak môžu vyplniť zaspievaním piesne podľa nôt. Kto notám nerozumie, tomu poslúži mobil a QR kód," doplnil šéfdramaturg Jánošíkových dní.