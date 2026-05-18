HRAL SA NA OBEŤ: Lúpež si vymyslel pre finančné problémy
Policajti prijali oznámenie, v zmysle ktorého sa mal 40-ročný kuriér stať medzi obcami Vysoká pri Morave a Láb obeťou lúpeže.
Autor TASR
Bratislava/Malacky 18. mája (TASR) - Bratislavská polícia v nedeľu (17. 5.) riešila prípad lúpeže v Bratislave. Neskôr zistila, že oznamovateľ si okolnosti skutku vymyslel pre finančné problémy súvisiace s hazardnými hrami. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Malackách prijali oznámenie, v zmysle ktorého sa mal 40-ročný kuriér jednej z prepravných spoločností stať medzi obcami Vysoká pri Morave a Láb obeťou lúpeže. Podľa oznámenia ho mali neznáme osoby autom zablokovať po prejdení železničného priecestia, násilím ho vytiahnuť z vozidla pod hrozbou použitia zbrane, prehľadať mu interiér vozidla a odcudziť finančnú hotovosť vo výške 2993 eur. Zranenie mu spôsobené nebolo.
„Policajti bezodkladne po prijatí tohto oznámenia začali vykonávať potrebné úkony s cieľom získania potrebných dôkazov a realizácie úkonov v zmysle zákona, pričom práve počas výsluchu svedka - poškodeného, sa ten priznal že si okolnosti skutku vymyslel,“ ozrejmil Szeiff.
