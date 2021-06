Hranice chráneného areálu Zemplínska šírava označili bójami

Kusín 8. júna (TASR) – S cieľom zabrániť nedorozumeniam s rekreantmi počas blížiacej sa letnej turistickej sezóny vyznačili v uplynulých dňoch ochrancovia prírody spolu s vodohospodármi na hladine Zemplínskej šíravy hranice tamojšieho chráneného areálu (CHA). Ako pre TASR potvrdil strážca prírody zo správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat Ľubomír Hrinko, štátna ochrana prírody plánuje do budúcna zmenšiť ochranné pásmo tohto územia.



"V súčasnosti je v ochrannom pásme v treťom stupni ochrany celá vodná plocha Zemplínskej šíravy, ale vzhľadom na jej rekreačné využitie sa časť jej plochy plánuje vypustiť. Do CHA patrí vodná plocha v katastroch obcí Kusín, Jovsa a Hnojné," priblížil Hrinko územie, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany s tým, že jeho hranice "kopírujú" hranice katastrov jednotlivých obcí, a preto je ľahko identifikovateľné. Ako podotkol, akékoľvek využívanie vodnej plochy na tomto území je zakázané vrátane plávania či člnkovania. "Zo zákona vyplýva, že vo štvrtom stupni ochrany je zakázaný pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka. Na vodnej ploche však žiaden chodník nie je," ozrejmil.



Ako v tejto súvislosti informovala správa Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat na svojej internetovej stránke, CHA Zemplínska šírava bol vyhlásený v roku 1968 na výmere 622 hektárov. "Vyhlásený bol hlavne z dôvodu ochrany významnej migračnej lokality vodného a pri vode žijúceho vtáctva a hniezdičov na východnom Slovensku," vysvetlili ochranári s tým, že z celoslovenského hľadiska patrí Zemplínska šírava počtom druhov i počtom jedincov medzi jednu z najvýznamnejších lokalít pre zimovanie vodného vtáctva a jedno z troch najvýznamnejších zhromaždísk a nocovísk husí počas migrácie. CHA mal tiež vytvoriť "zónu pokoja" najmä pre migrujúce vtáctvo, pričom na Slovensku sa nachádzajú len tri ďalšie takéto oblasti, a to Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Podunajsko, CHVÚ Záhorské pomoravie a CHA Sĺňava.



Správa CHKO Vihorlat aktuálne plánuje prehodnotenie ochranného pásma CHA Zemplínska šírava. Podľa Hrinkových slov v súčasnosti do ochranného pásma CHA patrí napríklad aj časť zastavaných plôch v obci Jovsa, keďže v minulosti tam neboli stavby, ale lúky. I preto by sa malo ochranné pásmo zmenšovať.