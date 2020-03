Hraničná lávka medzi Kopčanmi a Mikulčicami bola voľne prejazdná

Kopčany 15. marca (TASR) – Aj napriek tomu, že v piatok (13. 3.) ráno o 7.00 h vstúpili na Slovensku do platnosti ďalšie opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, lávka cez rieku Moravu, ktorá spája moravskú obec Mikulčice a slovenské Kopčany, bola ešte v nedeľu voľne priechodná bez kontroly polície.



Na Slovensku sú pritom v platnosti opatrenia, ktoré zamedzujú voľnému pohybu osôb cez hranice. "Osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré prídu domov zo zahraničia, musia byť v 14-dňovej karanténe, osoby bez trvalého pobytu v Slovenskej republike a cudzinci nebudú pustení cez hranice," uvádza sa v opatrení Ministerstva vnútra SR.







"Krízový štáb rozhodol, ktoré priechody budú uzatvorené. Tento priechod nepatril medzi tie, ktoré do toho spadali, keďže ide o tzv. zelenú hranicu, ktorá sa neuzatvárala. Polícia v Trnavskom kraji uzatvorila hraničné priechody Moravský Svätý Ján – Hohenau a Skalica – stará cesta. Aktuálnu situáciu operatívne riešime. Krajský riaditeľ poslal na priechod Kopčany – Mikulčice hliadku, aby v prípade potreby mohla vzniknutý problém riešiť," uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová.



Lávka je oficiálne otvorená od 29. októbra 2019, keď ju slávnostne odovzdali do užívania Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v spolupráci s Juhomoravským krajom. Lávka je financovaná z operačného programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Most je súčasťou projektu "Lávka cez rieku Moravu vrátane prístupovej komunikácie v archeologickom parku Mikulčice – Kopčany".