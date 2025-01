V Sobranciach na zelenej hranici zadržali vlani vyše 2000 osôb

Sobrance 22. januára (TASR) - Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) v Sobranciach za rok 2024 zaznamenalo 1191 prípadov neoprávneného prekročenia vonkajšej hranice s Ukrajinou. Na tzv. zelenej hranici zadržali policajti 2055 osôb, deväť osôb zachytili na hraničných priechodoch. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa RHCP Sobrance Agnesa Kopernická, 19 osôb smerovalo zo Slovenska na Ukrajinu a 2036 osôb z Ukrajiny na Slovensko.



"Drvivú väčšinu nelegálnych migrantov tvorili štátni príslušníci Ukrajiny, až 98,3 percenta. Ide o mužov vo veku 18 - 60 rokov, ktorí podliehajú mobilizácii a takýmto spôsobom sa chcú vyhnúť vojenskej službe," konkretizovala Kopernická. Medzi ostatnými národnosťami zadržaných osôb boli Pakistanci a jeden Kazach pri prechode z Ukrajiny do SR. Pri prechode opačným smerom polícia evidovala jednotlivcov z Česka, Holandska, Poľska, Rakúska, Bieloruska, Nemecka, Francúzska a Spojeného kráľovstva.



V roku 2024 administratívne vyhostili dvoch ukrajinských občanov, ktorí mali platné povolenie na pobyt v Nemecku.



"Prekročenie hranice v lesnom poraste v severnom úseku hranice má svoje riziká, keďže ide o náročný a v niektorých prípadoch aj ťažko dostupný terén. Zranenia osôb, ktoré hranicu neoprávnene prekročili z Ukrajiny do Slovenskej Republiky, si v roku 2024 vyžiadali osem zásahov tímov rýchlej zdravotníckej pomoci," pokračovala Kopernická. Uvedené prípady zahŕňali vyčerpanie, zlomeniny, vykĺbenie ramena a tržné rany. V jednom prípade transportoval zraneného vrtuľník do nemocnice. Tragicky sa skončil prípad vyčerpanej osoby, ktorá zomrela počas prevozu do nemocnice po tom, ako ju našli na autobusovej zastávke v Ruskej Volovej v okrese Snina.



RHCP Sobrance zaevidovalo vlani aj deväť prípadov pašovania tabakových výrobkov. Zadržaných bolo vyše 23.000 kusov cigariet a takmer 34 kilogramov rezaného tabaku.



Hraničná polícia označila aktuálny systém ochrany hranice za efektívny. Do budúcnosti plánuje posilniť monitorovanie hranice rozšírením kamerového systému na severných úsekoch a využitím bezpilotných lietadiel na monitorovanie hraníc.