Hraničný priechod Štúrovo blokovali protestujúci, už je prejazdný

Bratislava 9. júla (TASR) - Na hraničnom priechode Štúrovo sa v piatok zhromaždilo približne 40 ľudí, ktorí ho hodinu a pol blokovali. Aktuálne je už priechod bez obmedzení. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



Zdržanie evidovala v piatok polícia na viacerých hraničných priechodoch. "Tvorili sa aj kolóny kvôli občanom, ktorí zablokovali niektoré hraničné priechody," skonštatovala hovorkyňa.



Na upokojenie situácie nasadila polícia antikonfliktné tímy, ktoré občanom vysvetľovali aj nové podmienky vstupu na Slovensko. Hraničné priechody monitorovali podľa Bárdyovej počas celého dňa a snažili sa vybavovať cestujúcich bez komplikácií.



Od piatka platia nové pravidlá pre príchod na Slovensko. Po novom závisia od toho, či je človek zaočkovaný alebo nie. Plne zaočkované osoby nemusia ísť do karantény, musia sa len vopred registrovať cez formulár eHranica. Nezaočkovaní sú povinní nastúpiť do 14-dňovej karantény, ktorú možno ukončiť skôr negatívnym RT-PCR testom. Podstúpiť ho možno najskôr na piaty deň. Pre pendlerov platia výnimky.