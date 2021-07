Hraničný priechod Svrčinovec je po proteste občanov opäť prejazdný

Svrčinovec 9. júla (TASR) – Na hraničnom priechode Svrčinovec v okrese Čadca je po ukončení blokovania obnovená doprava. TASR o tom informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline.



Zdržanie a kolóny evidovali podľa krajského policajného hovorcu Radka Moravčíka z dôvodu, že občania zablokovali cestu k hraničnému priechodu s Českou republikou.



Podľa starostky Svrčinovca Renáty Majchrákovej protestovala v piatok ráno na hraničnom priechode skupina asi 12 ľudí prechádzaním cez priechod pre chodcov. "Aktuálne opatrenia sa týkajú značnej časti obyvateľov našej obce. Ovplyvňujú rodinné vzťahy aj ľudí, ktorí pracujú na českej strane. Keďže sme v Európskej únii, každý to vníma tak, že by mal mať práva a povinnosti ako iní. Napríklad to veľmi porovnávajú s Rakúskom. Protestovala aj naša obyvateľka, ktorá prekračuje hranicu možno 50 metrov. A asi sa jej veľmi dotýka tento stav," povedala Majchráková.