Hraničný priechod Svrčinovec uzavreli, počasie spôsobuje problémy

Bratislava 25. novembra (TASR) - Hraničný priechod Svrčinovec v smere do Českej republiky uzavreli. Dôvodom je neupravená vozovka. Informuje o tom Stellacentrum.



"Poľadovica je na cestách v okolí Strečna a v okresoch Stará Ľubovňa, Kežmarok, Rimavská Sobota, Revúca, Sobrance i na horskom priechode Vrchslatina," upozorňuje ďalej. Sneženie i klzká vozovka komplikujú dopravu v okolí Bytče, Žiliny i Martina, rovnako tak v lokalite Tatranská Kotlina.



Zelená vlna RTVS na platforme X spresňuje, že v Tatranskej Kotline je na vozovke vrstva čerstvého snehu. "Smerom do Ždiaru sa preto nárazovo zdržíte," uvádza Zelená vlna.



Slovenská správa ciest na webe zajzdnost.sk varuje aj pred hustou hmlou. "Viditeľnosť do 100 metrov spôsobuje v lokalitách Spišská Nová Ves, Jelšava, Čaňa a Krompachy, do 50 metrov v lokalitách Ludvíkov dvor, Medzilaborce, Ďurďošík a Vajkovce," oznamuje.