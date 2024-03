Hraničný priechod v Trstenej zablokovali protestujúci poľskí farmári

Trstená 15. marca (TASR) - Protestujúci poľskí poľnohospodári v piatok dopoludnia zablokovali hraničný priechod Chyžné - Trstená. Pre TASR to potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.



Protest poľských poľnohospodárov proti nekontrolovanému prílevu obilia z Ukrajiny do Európskej únie potrvá do odvolania.